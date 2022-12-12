Українське небо захищатимуть нові системи ППО: лідери G7 заявили про непохитну підтримку України

Лідери "Великої сімки" також засудили ракетні удари Росії по критичній інфраструктурі України.

G7 обіцяють надати Україні більше засобів ППО / Посольство України в США, Вікіпедія

Лідери "Великої сімки" на віртуальній зустрічі у понеділок, у якій також брав участь президент Володимир Зеленський, запевнили Україну в непохитній підтримці. Вони пообіцяли надати Україні більше систем протиповітряної оборони. Про це йдеться у спільному комюніке за результатами віртуального саміту G7.

"Держави G7 продовжуватимуть допомагати Україні захистити себе, забезпечити своє вільне та демократичне майбутнє та стримувати російську агресію відповідно до своїх прав, закріплених у Статуті Організації Об'єднаних Націй", - йдеться в документі.

Зазначається, що країни G7 "продовжуватимуть координувати зусилля, щоб задовольнити нагальні потреби України у військовому та оборонному обладнанні, зосереджуючись безпосередньо на забезпеченні України системами протиповітряної оборони".

Лідери "Великої сімки" також засудили ракетні удари Росії по критичній інфраструктурі України, назвавши їх воєнними злочинами. Вони запевнили, що в кінцевому підсумку РФ буде змушена заплатити за відновлення України.

"Ми притягнемо президента Путіна та інших причетних до відповідальності згідно з міжнародним правом", - йдеться у заяві.

Ракетний терор РФ

Президент України Володимир Зеленський нещодавно заявив, що російські окупаційні війська не відмовилися від своєї тактики терору. Відсутність масованих ракетних ударів по Україні говорить лише про те, що ворог до них готується.

Раніше офіційний представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький прокоментував ймовірність нових ракетних ударів РФ по Україні. За його словами, окупантам вистачить ракет на три-п'ять масованих обстрілів території України.

Водночас секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив про ймовірність дій у відповідь на ракетний терор РФ. "Ми будемо здатні на все. Тому якщо щось стосується наших інтересів, то ми нікого питати не будемо, куди нам бити ворога", - підкреслив він.

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