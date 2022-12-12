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Ключовою темою буде енергетика: Зеленський візьме участь у віртуальній зустрічі лідерів G7 - CNN

12 грудня 2022, 17:41
Країни G7 планують обговорити жорстку війну, яку розв'язав російський диктатор Володимир Путін проти України.
Ключовою темою буде енергетика: Зеленський візьме участь у віртуальній зустрічі лідерів G7 - CNN
Зеленський візьме участь у віртуальній зустрічі лідерів G7 / Офіс президента, ua.depositphotos.com

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 12 грудня, приєднається до лідерів країн "Великої сімки", які збираються провести віртуальну зустріч. Про це повідомляє CNN із посиланням на високопосадовця в адміністрації президента США Джо Байдена.

"Лідери обговорять прогрес, якого ми разом досягли під час головування Німеччини у вирішенні найгостріших глобальних викликів нашого часу", - сказав чиновник.

За його словами, ключовою темою буде ситуація в енергетичній систему, яка стосується як України, так і Європейського Союзу. Також країни G7 планують обговорити жорстку війну, яку розв'язав російський диктатор Володимир Путін проти України.

"Лідери обговорять жорстоку війну Росії проти України та координуватимуть наші зусилля для підтримки України стільки, скільки це буде потрібно. Вони також обговорять інші пріоритети, такі як вирішення кліматичної кризи, продовольча та енергетична безпека, партнерство "Великої сімки" для глобальної інфраструктури та інвестицій тощо. Група більш об’єднана, ніж будь-коли раніше, і ми з нетерпінням чекаємо подальшого зміцнення партнерства під час головування Японії у G7 у 2023 році", - сказав високопоставлений чиновник.

Зазначається, що зустріч відбудеться після телефонної розмови Байдена і Зеленського, яка відбулася 11 грудня. Під час розмови Байден підкреслив, що США "надають пріоритет зусиллям щодо зміцнення протиповітряної оборони України за допомогою нашої допомоги у сфері безпеки".

Посилення ППО України - пріоритет для США

Через масовані російські обстріли української критичної інфраструктури Сполучені Штати Америки пообіцяли надати Україні нові системи протиповітряної оборони.

У Білому домі розповіли, що Вашингтон вважає посилення ППО України ключовим завданням для американської держави. Тому Штати зосереджені на допомозі Києву в області безпеки. "Президент Байден підкреслив, що США приділяють пріоритетну увагу зусиллям щодо зміцнення протиповітряної оборони України за допомогою допомоги в галузі безпеки", - зазначено в повідомленні.

Також американські президент акцентував увагу на фінансовій допомозі Україні в розмірі 53 мільйонів доларів "на підтримку енергетичної інфраструктури для зміцнення стабільності енергосистеми України".

"Президент Байден привітав заявлену президентом Зеленським готовність до справедливого миру на основі фундаментальних принципів, закріплених у Статуті ООН. Він підтвердив зобов'язання США продовжувати надавати Україні допомогу в галузі безпеки, економічну і гуманітарну допомогу, покладаючи на Росію відповідальність за її військові злочини і злодіяння і за її агресію", – підкреслили в Білому домі за підсумками телефонних перемовин Байдена і Зеленського.

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війна в Україні Володимир Зеленський Велика сімка війна Росії та України
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