Україна вимагає від США активізувати підготовку пілотів ЗСУ на F-16 - Politico

За даними видання, під час низки зустрічей впродовж останніх кількох тижнів Україна офіційно попросила США навчити додаткову кількість пілотів.

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Україна вимагає від США прискорити підготовку пілотів F-16 - ЗМІ / Колаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official, Вікіпедія

Під час низки зустрічей протягом останніх кількох тижнів Україна просила США та інші країни активізувати навчання українських пілотів на винищувачах F-16, оскільки нинішньої організації навчання недостатньо.

Як пише Politico, Київ зазначає, що є ще 30 пілотів, які мають право негайно розпочати навчання на базі Національної гвардії Морріса в Тусоні, штат Аризона. Однак адміністрація президента США Джо Байдена повідомила Києву, що не вистачає навчальних місць у програмі в Аризоні, щоб прийняти понад 12 пілотів-стажистів одночасно. Два інші заклади в Данії та Румунії мають подібну проблему з доступними місцями для тренувань.

Видання зазначає, що американські законодавці також чинили тиск на адміністрацію, щоб вона схвалила додаткове навчання.

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Тим часом майорка Ерін Ганніган, представниця Національної гвардії Аризони, підтвердила, що кількість місць у програмі обмежена через зобов'язання щодо задоволення запитів на навчання інших країн.

"Крім українських студентів, є безліч інших країн, які зарезервували навчання протягом року", - сказав Ханніган.

В Україні стверджують, що можливість літати на більшій кількості F-16 допоможе Києву відтіснити російські сили від лінії фронту в таких місцях, як Харківська область, де в останні тижні російській окупаційній армії вдалося просунутися. Однак США заявили, що не очікують, що реактивні літаки змінять правила на полі бою.

Постачання F-16 Україні - останні новини

Данія, Норвегія, Нідерланди та Бельгія цього літа планують відправити до Києва понад 60 літаків F-16 американського виробництва.

31 травня прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен заявила, що датські винищувачі F-16 незабаром доставлять в Україну.

Бельгія поставить Україні 30 своїх винищувачів F-16 до 2028 року. Перші літаки мають бути поставлені вже до кінця року. Про це заявила міністр закордонних справ Хаджа Лабіб.

Основні характеристики F-16 / Інфографіка: Главред

Міністр оборони країни Кайса Оллонгрен повідомила, що Україна зможе використовувати надані Нідерландами винищувачі F-16 для завдання ударів по цілях на території країни-агресора Росії.

Тим часом перша група українських пілотів закінчила навчання на винищувачах F-16 на військовій базі в Аризоні в США. Кількість пілотів і точна дата випуску не уточнюється "з міркувань їхньої безпеки". Наразі пілоти прямують до Європи для проходження додаткової підготовки.

Що таке F-16 General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в перекладі "бойовий сокіл", названий так на честь талісмана Військово-повітряної академії США в Колорадо Спрінгс) — американський багатофункціональний легкий винищувач четвертого покоління, пише Вікіпедія. Розроблений в 1974 році компанією General Dynamics. Переданий в експлуатацію в 1978 році. F-16, завдяки своїй універсальності й відносно невисокій вартості, є наймасовішим винищувачем четвертого покоління та користується успіхом на міжнародному ринку озброєнь. Винищувач перебуває на озброєнні 25 країн, станом на 2019 рік був найпоширенішим бойовим літаком у світі. Модернізований F-16 продовжує вироблятися на експорт.

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