'Україна відпрацьовує різні сценарії': візит Путіна до Китаю несе певні ризики - ГУР

Візит глави кремлівського режиму Володимира Путіна до Китаю несе ризики для України. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону.
Юсов підкреслив, що будь-яка поїздка Путіна відстежується щодо всіх ризиків, які вона може нести.
За словами представника української воєнної розвідки, сьогодні країна-агресорка Росія для всіх – сировинний придаток, і якщо її представників кудись запрошують, то це так і розцінюють.
"А ризики це для нас несе, бо зрозуміло, що цікавить Путіна у цій ситуації. Тому Україна не лише стежить, а й відпрацьовує різні сценарії", - зазначив Юсов.
Приїзд Путіна до Китаю
Візит до КНР Путін анонсував ще 20 вересня. Раніше від закордонних поїздок російський диктатор утримувався, зокрема, через страх бути арештованим за ордером Міжнародного кримінального суду.
17 жовтня Путін прибув до Пекіна на зустріч з главою КНР Сі Цзіньпіном та вже встиг побачитися з угорським прем'єром Віктором Орбаном – палким прихильником кремлівського режиму.
ЗМІ неодноразово писали, що Пекін забезпечує окупантів амуніцією та дронами. Понад те, на думку окремих експертів, "руками" Кім Чен Ина КНР також передає Росії артснаряди й РСЗВ.
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