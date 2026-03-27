Україна та Саудівська Аравія підписали важливий документ - про що домовилися

Президент заявив, що угода посилює міжнародну роль України як безпекового донора.

Україна стає "безпековим донором" для Саудівської Аравії

Ключове із заяви Зеленського:

Україна та Саудівська Аравія підписали домовленість про співпрацю

Очікуються контракти, технологічна співпраця й інвестиції

Україна готова ділитися експертизою

Україна та Саудівська Аравія підписали домовленість про оборонне співробітництво. Документ є основою для подальших контрактів, співпраці в сфері технологій та інвестицій. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Домовленість було підписано перед початком зустрічі зі спадкоємним принцом Саудівської Аравії Мухаммадом бін Салманом Аль Саудом. За словами Зеленського, угода посилює міжнародну роль України як безпекового донора.

"Ми готові ділитися своєю експертизою та системою із Саудівською Аравією і співпрацювати для посилення захисту життів... І Саудівська Аравія має те, у чому зацікавлена Україна. Ця співпраця може бути взаємовигідною", - наголосив президент.

Зеленський зазначив, що Україна вже п’ятий рік бореться проти балістичних та дронових атак, подібних до тих, які зараз завдає Іран у регіоні Близького Сходу та Перської затоки. На думку глави держави, співпраця може бути взаємовигідною.

Крім оборонного аспекту, під час зустрічі обговорювали ситуацію на Близькому Сході та в регіоні Затоки, допомогу Росії Ірану, а також питання паливних ринків і потенційну енергетичну співпрацю. Зеленський подякував за проведену зустріч і наголосив на стратегічному значенні такої взаємодії для України.

Нагадаємо, Україна направила спеціалістів до країн Перської затоки для протидії іранським безпілотникам. Прямий експорт українських безпілотників поки заблокований на державному рівні, хоча деякі виробники розпочали процедуру отримання офіційних дозволів.

Президент України 17 березня повідомив, що українські фахівці з протидії іранським ударним дронам типу "Шахед" вже працюють у країнах Близького Сходу та регіону Затоки. Наразі там перебуває 201 експерт, ще 34 готові до відправки.

Як повідомляв Главред, Саудівська Аравія веде переговори з Україною про купівлю дронів-перехоплювачів для захисту від іранських безпілотників "Шахед" та можливу закупівлю систем радіоелектронної боротьби. Потенційна угода оцінюється в мільйони доларів.

Про джерело: Офіс президента України Офіс президента України (ОПУ) — постійний орган, утворений президентом України для забезпечення повноцінного здійснення його конституційних повноважень. У різні періоди мав різні назви: Адміністрація президента України (1991—2005, 2010—2019), Секретаріат президента України (2005—2010), пише Вікіпедія.

