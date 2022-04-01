Україна заарештувала російські літаки" Руслан " / tech.wp.pl

Суд заарештував 12 літаків Ан-124-100 "Руслан" російської авіакомпанії "Волга-Дніпро". Це сталося в рамках кримінальної справи, порушеної за заявою держпідприємства"Антонов".

Слідчий суддя Святошинського районного суду Києва 21 березня 2022 року в рамках кримінального провадження, відкритого за заявою держпідприємства "Антонов", прийняв Ухвалу про арешт 12 транспортних літаків Ан-124-100 "Руслан" російської авіакомпанії "Волга-Дніпро", пише "Інтерфакс".

"Визначення було направлено всім компетентним органам у відповідних юрисдикціях. Таким чином, зараз процедура виконання цього забезпечувального заходу вже запущена", – зазначив старший партнер, керівник практики міжнародного арбітражу "Ілляшев і Партнери" Роман Марченко.

У компанії уточнили, що тепер рішеннями місцевої влади трьом літакам Ан-124-100 "Руслан" авіакомпанії "Волга-Дніпро" заборонений виліт з Німеччини, одному – з Канади.

читайте такожТотальна перевага: ЗСУ за добу знищили 8 літаків, три вертольоти, чотири БПЛА і дві ракети РФУ прес-службі юрфірми вказали, що арешт накладено з метою забезпечення збереження речових доказів і подальшого відшкодування збитку.

"Росавіація" незаконно надала право компанії, що входить до групи компаній "Волга-Дніпро", видавати сертифікати льотної придатності на "Руслани". Фактично, в останні роки "Волга-Дніпро" видавала сертифікати сама собі, ставлячи під загрозу безпечну експлуатацію повітряних суден, що є кричущим порушенням положень міжнародних конвенцій", – пояснили в юрфірмі.

Згідно з визначенням суду, літаки підлягають передачі в управління Українському Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА), уточнюється в прес-релізі.

Відзначимо, що в четвер, 31 березня, в Харківській області Збройні Сили України знищили відразу чотири літаки російських окупантів-три бомбардувальники і один винищувач.

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