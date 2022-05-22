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Угрюмий "наїхав" на Дядю Сашу: путінські генерали влаштували розброки через провал в Україні

22 травня 2022, 21:32

Генерал армії Валерій Герасимов є основним винуватець провалу "бліцкригу" в Україні.

Валерій Герасимов
Валерій Герасимов / Міноборони РФ

Наростає конфлікт між начальником Генерального штабу РФ генералом армії Валерієм Герасимовим (кличка в офіцерському середовищі Угрюмий) і командувачем Південного військового округ генералом армії Олександром Дворніковим (кличка Дядя Саша).

Як пише в Telegram відомий журналіст Роман Цимбалюк, причиною конфлікту є банальна заздрість Дворнікова до кар'єрного просування Герасимова і його бажання в отриманні високих посад у ЗС РФ - начальника ГШ, командувача СВ.

"Вся ця злість проявляється в словесних перепалках на нарадах і особистих розмовах між ними. Взаємини Дяді Саші і Угрюмого вже давно вийшли назовні і в відриту обговорюються офіцерами Південного військового округу", - зазначив він.

Журналіст додав, що війна Росії проти України ознаменувало новий етап боротьби двох генералів.

"Вважається, що генерал армії Валерій Герасимов є основним винуватець провалу "бліцкригу" в Україні через бездарне планування і підготовку проведення операції, в той же час генерал армії двірників вважає себе "геніальним воєначальником", війська Південного військового округу, якими він командує, змогли захопити значну частину території України. Одночасно до Дяді Саші з боку командування Збройних Сил РФ пред'являтися претензії у величезній кількості загиблих військовослужбовців, великих втратах озброєння і військової техніки під час бойових дій. А також, обмані керівництва збройних сил РФ у питаннях готовності військ Південного військового округу до військових дій на території України. Але найголовніше Дворнікова вважають винуватцем у численних смертях солдатів російської армії самі ж офіцери Південного військового округу", - резюмував він.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на міністра оборони РФ Сергій Шойгу може очікувати трибунал за провал військових планів Москви проти України. Українська розвідка встановила кадрові чистки в лавах армії окупантів після першого етапу війни. Командувач Чорноморським флотом, перший заступник і начальник штабу були звільнені.

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війна Росії та України Валерій Герасимов
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