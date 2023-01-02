Удари по військовому аеродрому та об'єкту енергосистеми: у РФ скаржаться на потужну 'бавовну'

Воронежці повідомили про дуже гучну "бавовну". Було чутно у всіх районах міста.

У РФ прогриміли потужні вибухи / pixabay.com

У ніч на понеділок, 2 січня, у Воронежі пролунали вибухи на аеродромі "Балтімор", де розташовується бойова авіація РФ.

Про гучні вибухи повідомляють очевидці в місцевих пабліках.

"Воронежці повідомили про дуже гучні вибухи. Було чутно у всіх районах міста. За повідомленнями вже десятків людей, не схоже на петарди або салюти", – пишуть в соцмережах.

За повідомленнями місцевої влади, нібито "запущений з території України розвідувальний безпілотник був збитий вночі на підльоті до Воронежа, постраждалих і руйнувань немає".

Аеродром Балтимор

Це військовий аеродром у Воронежі. Колишня назва: "Воронеж-Б". Аеродром заснований в 1930-х роках.

На аеродромі базується полк фронтових бомбардувальників Су-34.

Вибухи в Брянській області

Відзначимо, що в понеділок, 2 січня, влада Брянської області РФ заявили про атаку безпілотника в Климовському районі.

За словами губернатора Олександра Богомаза, в результаті удару загорівся об'єкт енергетичної інфраструктури.

"Постраждалих немає. На місці працюють всі оперативні служби. В результаті нанесеного удару пошкоджено об'єкт енергопостачання, в селищі відсутня електрика", — написав він у себе в Telegram.

/ Скріншот

Нагадаємо, потужні вибухи прогриміли раніше в Білгородській області, а також у тимчасово окупованому РФ Криму.

Місцева влада повідомляє про роботу системи ППО. При цьому збита ракета впала на розв'язку однієї з автодоріг.

"Над Білгородом і Білгородським районом спрацювала наша система ППО. Постраждалих немає. Про наслідки на землі оперативні служби уточнюють інформацію", - пише він.

При цьому Гладков додав, що "один з фрагментів" ракети впав на розв'язку автодороги Комсомольський-Травневий. Внаслідок чого сталося загоряння трави. За його словами, пожежу вже загасили.

Читайте більше: