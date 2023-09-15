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Путіна можуть змусити вдарити ядеркою по Україні, щоб потім "здути" його - Жданов

Ангеліна Підвисоцька
15 вересня 2023, 16:51 оновлено 15 вересня, 17:24
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Без застосування ядерної зброї у російського диктатора не зможуть відібрати ядерні ракети.
Олег Жданов, ядерний удар, Володимир Путін
Путін може завдати ядерного удару по Україні / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, Главред, ua.depositphotos.com

Російський диктатор Володимир Путін може завдати тактичного ядерного удару по Україні. Путіна можуть змусити піти на це. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов.

Після цього тактичного удару Україні нададуть більше військової допомоги, ніж надається зараз.

"Я не виключаю, що Путіна змусять завдати тактичного ядерного удару по Україні, а після цього дадуть нам максимальну допомогу, щоб ми розгромили російські війська. При цьому факт застосування ядерної зброї буде засуджений усім світом. І з'являться підстави ввести натовський контингент за мандатом ООН для контролю над ядерним арсеналом", - говорить Жданов.

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Полковник упевнений, що ядерний удар може бути завданий по будь-якому об'єкту. Тим більше Путін вже заговорив про ймовірність завдання удару "Іскандером". Жданов переконаний, що це було сказано не просто так.

"Це не має значення. Він може стріляти, наприклад, по наших резервах. Дальність стрільби цієї гармати 37 км. Вона спочатку створювалася для пробиття проломів в обороні ворога", - додав Жданов.

Водночас експерт каже, що наслідки не будуть катастрофічними, адже це буде зброя малої потужності, яка не знесе ціле місто. Але ця дія Путіна допоможе позбавити РФ ядерної зброї.

"Але факт її застосування буде дуже важливий. Тому я не виключаю такий варіант. Кожна країна грає у свою гру. Як в покері – кожен за столом шулер. Інтереси колективного Заходу і Китаю збігаються в тому, щоб зберегти Росію цілісною державою, але максимально її послабити і вибити її з міжнародної арени. А ослаблення Росії впирається в ядерний арсенал. Як не крути, для того, щоб Путін або той, хто буде в Росії замість нього, здувся остаточно, треба якось заблокувати ядерний арсенал Росії. Як це зробити без факту застосування ядерної зброї? На жаль, ніяк", - каже Жданов.

Хто такий Олег Жданов

Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт.

З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

Ядерний шантаж з боку РФ

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов запевнив, що якщо Путін зробить хоча б крок до застосування ядерної зброї, світ продемонструє моментальну реакцію. На Росію в такому випадку в короткостроковій перспективі очікує крах. Путіна про це вже попередили.

Український дипломат Володимир Єльченко зауважив, що Сполучені Штати Америки мають інструменти та можливості, щоб фізично усунути російського диктатора Володимира Путіна. Це станеться, якщо глава Кремля вирішить застосувати проти Україну тактичну ядерну зброю.

Як пояснив експерт з питань енергетики Михайло Гончар, Росії не вигідно застосовувати ядерну зброю у війні проти України. "По-перше, якщо в Росії розраховують, що після ядерного удару по ЗСУ або якомусь з міст Україна капітулює, то цього не буде. По-друге, застосування тактичного боєзаряду дасть РФ певну тактичну перевагу, але далі повинні йти російські війська і займати цю радіоактивно заражену територію", - зазначив він.

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війна в Україні ядерна зброя ядерний удар ядерна війна вторгнення Росії Олег Жданов
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