У Росії спалахнула паливна криза: розкрито основні причини

Росія змушена була стабілізувати внутрішні ринки коштом призупинення експорту пального в інші країни.

https://glavred.net/world/u-rosiji-spalahnula-palivna-kriza-rozkrito-osnovni-prichini-10503229.html Посилання скопійоване

Війна в Україні не є причиною того, чому РФ почала відчувати дефіцит пального / Колаж Главреда. Фото: pixabay

Останніми тижнями росіяни, схоже, відчували нестачу бензину та дизельного пального. Втім, цей дефіцит пального навряд чи є прямим наслідком війни, вважають аналітики британської розвідки.

Ймовірно, дефіцит спричинено низкою факторів, вказують у розвідці. Зокрема - короткострокове збільшення попиту в сільськогосподарському секторі, щорічне літнє обслуговування нафтопереробних заводів і привабливі ціни на експорт.

відео дня

Вказується, що 21 вересня Росія призупинила майже весь експорт дизельного пального та бензину, щоб стабілізувати внутрішні ринки.

Цей крок майже напевно ще більше обмежить поставки на світовому ринку, пояснюють аналітики, маючи найбільший вплив на країни, які зараз залежать від поставок палива з Росії.

Дефіцит пального у Росії та падіння рубля

22 серпня у РФ стались масштабні перебої з доставкою пального. Так, дефіцит бензину АІ-95 та АІ-92 вже відчули у Краснодарському краї, Астрахані, Рязанській і Самарській областях. Це було пов'язано з затримками доставки пального залізницею з Центральної Росії. Наприкінці липня терміни доставки бензину й дизелю збільшилися удвічі.

Причиною перевантаження залізничних шляхів стали західні санкції і нібито "туристична завантаженість".

Також у Росії продовжує падати рубль. Серед причин послаблення "дерев'яного" експерти називають збільшення військових витрат РФ, падіння доходів від експорту і зростаючу залежність від імпорту.

Вас також можуть зацікавити новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.