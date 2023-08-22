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Удари БПЛА допомогли: у РФ стались масштабні перебої з доставкою пального

Яна Ставська
22 серпня 2023, 15:35 оновлено 22 серпня, 16:02
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У Криму, до прикладу, доставка пального ускладнюється ударами по залізниці росіян.
Удари БПЛА допомогли: у РФ стались масштабні перебої з доставкою пального
У багатьох регіонах Росії вже не вистачає ні бензину, ні дефіциту / Колаж Главред, фото УНІАН

Низка регіонів Росії та окупований Крим стали відчувати брак пального, зокрема й дизелю.

Як йдеться у статті пропагандистського видання "Известия", дефіцит бензину АІ-95 та АІ-92 вже відчувають у Краснодарському краї, Астрахані, Рязанській і Самарській областях.

До прикладу, щоб подолати дефіцит в Краснодарському краї, пальне везуть з прилеглих регіонів - Воронезької, Липецької, Тамбовської областей.

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Це пов'язано з затримками доставки пального залізницею з Центральної Росії. Вказується, що наприкінці липня терміни доставки бензину й дизелю збільшилися удвічі.

Офіційно стверджувалося, що залізничні шляхи виявились перевантаженими через "необхідність переорієнтації експорту вугілля з західних напрямків на схід". Причиною стали західні санкції і нібито "туристична завантаженість".

Однак на ситуацію впливають також ремонти НПЗ. Перебої з пальним сталися на 22 заправках "Газпрому". Крім того, росіян хвилює підвищення цін на дизель.

Ще одна версія дефіциту - постачання бензину на експорт. "Падіння вартості російського рубля робить експорт нафтопродуктів ще вигіднішим, ніж їхні продажі на внутрішній ринок, тому нафтовики намагаються збільшити експортні поставки, що також формує дефіцит на внутрішньому ринку", - зазначив аналітик Freedom Finance Global Володимир Чернов.

Однак ще кілька днів тому російська служба "Радіо Свобода" писала про дефіцит бензину й в окупованому Криму. Кризу пального пов'язували з ударами БПЛА по Кримському мосту. Це нібито визнали й в окупаційних органах "влади".

"Доставка паливно-мастильних матеріалів до Криму по залізничному мосту припинена і здійснюється виключно через паромну переправу з залученням додаткової транспортної компанії "Кримська залізнична дорога". У зв'язку з ризиками рух залізничних паромів здійснюється виключно вдень", - цитувала "Радіо Свобода" російське "міністерство пального й енергетики Криму".

Падіння рубля - головне

Російський рубль почав різке падіння у серпні 2023 року. Це максимальна девальвація валюти РФ за останні півтора роки повномасштабного вторгнення в Україну.

Серед причин послаблення "дерев'яного" експерти називають збільшення військових витрат РФ, падіння доходів від експорту і зростаючу залежність від імпорту.

Ситуацію для росіян погіршує і масштабне замороження Заходом близько 300 млрд доларів валютних резервів РФ, що заблокувало Москві можливість продавати долари і євро.

Кремлю вже висунули пропозицію вимагати від експортерів конвертувати до 80% своєї іноземної валютної виручки у рублі.

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