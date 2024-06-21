'У РФ вичерпуються останні запаси': Огризко сказав, скільки Росія ще здатна воювати

У Росії не вистачає техніки, тому окупанти беруть ту, якій по 50-60 років. Але економічних перспектив у РФ стає все менше, тому і менше можливостей воювати.

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Огризко сказав, скільки Росія ще здатна воювати/ колаж: Главред, фото: УНІАН, скрін

Країна-агресорка Росія матиме можливість воювати ще упродовж півтора-двох років, зважаючи на продовження санкцій та нинішній стан економіки РФ.

У росіян уже не вистачає військової техніки для війни, тому окупанти витягують із запасів ту, якій по 50-60 років. Про це сказав дипломат, колишній міністр закордонних справ України, керівник Центру досліджень Росії Володимир Огризко під час чату на Главреді.

"Виходячи з теперішньої економічної ситуації та продовження санкцій, у Росії щонайбільше півтора-два роки можливостей воювати. Днями я бачив "відосик", як із Сибіру на захід тягнуть Т-60. Це – раритети, які можуть бути хіба що в музеях. На них варять "мангали" і будуть використовувати таку техніку", – зазначив дипломат.

За його словами, це означає, що у Росії вичерпуються останні запаси.

"Як можна розраховувати на перемогу в війні, якщо ти користуєшся зброєю, якій 50-60 років, яка може кілька разів стрельнути і на тому закінчити своє існування? Скільки треба танкістів, щоб постійно оновлювати парк знищених старих танків, БМП і так далі?", – сказав Огризко.

Крім цього, економічна ситуація в РФ стає дедалі загрозливішою, зазначив дипломат. За його словами, якщо санкції США проти Китаю почнуть працювати, попри ідеологічний і партапаратний тиск на бізнес далеко не всі китайські фірми захочуть бавитися в такі ігри, тому що вони будуть просто знищені американцями.

"Тому економічних перспектив у Росії стає все менше, а, відтак, і менше можливостей воювати", – підсумував Огризко.

Дивіться відео чату з Володимиром Огризком:

Хто такий Володимир Огризко Володимир Огризко – український дипломат, міністр закордонних справ України з грудня 2007 до березня 2009, надзвичайний і повноважний посол України (1996). У Міністерстві закордонних справ (спочатку УРСР, потім – незалежної України) – з 1978 року. Перша посада Огризка у зовнішньополітичному відомстві - аташе відділу печатки, яку він отримав відразу після закінчення Київського державного університету ім.Т.Шевченка . 1992 року Огризку присвоєно ранг надзвичайного та повноважного посла України. З 1992 по 1996 р. він служив радником, радником-посланником посольств України у ФРН та Австрії. Наступні три роки керував Управлінням зовнішньої політики, головним управлінням із питань зовнішньополітичної діяльності Адміністрації президента України. У 1999-2004 роках - надзвичайний та повноважний посол України в Республіці Австрія та постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні. Ще рік – посол з особливих доручень МЗС України. З лютого 2005-го – перший заступник міністра закордонних справ Бориса Тарасюка. 18 грудня 2007-го призначений на посаду міністра закордонних справ України у коаліційному уряді Юлії Тимошенко. 3 березня 2009 року звільнено Верховною Радою з ініціативи Кабміну. 17 березня 2009-го призначений президентом Ющенком на посаду першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України Раїси Богатирьової. Залишив посаду разом із звільненням з посади Ющенка в лютому 2010 року. У вересні 2010 року Огризко вступив до партії Наша Україна. У липні 2012 року він склав повноваження члена президії та заступника голови політради партії та припинив своє членство у ній. З вересня 2014 року дипломат керує аналітико-інформаційним Центром досліджень Росії. Пише статті для таких ЗМІ, як "Новое время", "Українська правда". З 2022 року проректор з міжнародної діяльності в Київському університеті імені Бориса Грінченка.

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