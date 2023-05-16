У Путіна проблеми з надмірним вживанням наркотиків - Буданов

Ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин, каже Кирило Буданов, цілком може перемогти у внутрішньому протистоянні між поплічниками Путіна.

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Кирило Буданов і Володимир Путін / колаж Главред, фото УНІАН

Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов переконаний, що російський диктатор Володимир Путін відчуває проблеми зі зловживанням наркотичними засобами. Про це він розповів в рамках проекту антиподи на телеканалі "Ісландія".

Начальник ГУР зазначив, що у Путіна є "проблеми з надмірним вживанням наркотичних засобів".

"Я сподіваюся, що цій людині залишилося жити не так вже й багато", – сказав Буданов.

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Він також зазначив, що ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин цілком може перемогти у внутрішньому протистоянні між поплічниками Путіна в країні-агресорі Росії.

Коментуючи питання ведучого проекту Сергія Іванова, чи можуть Путіна усунути "табакеркою" (відсилання на вбивство російського імператора Павла I з династії Романових, якого заколотникии вбили ударом золотої табакерки в скроню) і встановити в Росії режим нового диктатора, Буданов відповів ствердно.

Дивіться інтерв'ю Главреду журналіста Олександра Сотника з приводу можливого усунення Путіна:

Можливість усунення Путіна в РФ

Раніше Олександр Сотник зазначав, що російське оточення боїться здавати голову країни-агресора Володимира Путіна під суд, тому що диктатор може потягти "на дно" всю еліту за собою. Він не виключає, що російські еліти можуть вбити Путіна, щоб той взагалі не дожив до Гааги. Сотник навіть розповів про чутки про"усунення двійників Путіна". За його даними, наказ особисто віддавав диктатор.

Російський адвокат і правозахисник Микола Полозов висловив думку, що еліти РФ навіть після видачі Міжнародним кримінальним судом ордера на арешт російського диктатора Володимира Путіна ще не готові здати главу Кремля. Зараз Путін є фігурою, яка влаштовує практично всіх представників російської еліти. Якщо його приберуть, це означатиме руйнування вертикалі влади і може призвести до громадянської війни в Росії.

Раніше політичний експерт, керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок висловив думку, що глава Китаю може вже знати, хто опиниться на місці російського диктатора Володимира Путіна. Диктатора РФ може замінити на посаді Патрушев або Мішустін, при цьому саме з Михайлом Мішустіним зустрічався китайський президент Сі Цзіньпін.

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