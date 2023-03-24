"Я шокована": Сумська присоромила Фаріон, яка назвала долю Маріуполя "кармою маріупольців"

Акторка наголосила, що Фаріон "дискредитує країну" і плюндрує пам’ять сотень тисяч невинно загиблих українців.

Сумська присоромила Фаріон, яка назвала долю Маріуполя "кармою маріупольців"/ Instagram Сумська, УНІАН

Відома українська акторка Ольга Сумська обурилася через заяву колишньої депутатки Ірини Фаріон, яка сказала, нібито нинішня трагічна доля міста Маріуполь – це "карма маріупольців" і наслідок їхньої поведінки.

Фаріон зробила таку скандальну заяву в інтерв’ю Еммі Антонюк. У ній ексдепутатка пов’язала трагічні події у місті з тим, що місцеві жителі нібито "загубили розум".

Сумська присоромила Фаріон через такі заяви і наголосила, що події у Маріуполі – це трагедія всесвітнього масштабу, і що цей жах ні в якому разі не можна називати "кармою маріупольців, які по дорозі загубили розум". Про це акторка написала у своєму Instagram, опублікувавши скандальний фрагмент інтерв’ю колишньої депутатки.

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"Я маю багато друзів, знайомих з того краю, які шанують мову, знають історію і культуру своєї країни набагато глибше за пані Фаріон…То в чому їхня карма? Сказати ці ганебні слова – це сплюндрувати пам’ять сотень тисяч невинно загиблих українців, нещасних людей, знецінити, зганьбити масштаб тих страшних подій… Я шокована…", – наголосила акторка.

Також Сумська зазначила, що Фаріон таким чином "дискредитує країну". Акторка додала, що за такі слова ексдепутатка повинна відповідати.

"За ці слова людина має відповідати… Не можна просто ось так ляпати казна-що… Ми зараз маємо всі об’єднатися навколо постраждалих людей, а не дискредитувати країну такими недолугими висловлюваннями!", – наголосила Сумська.

Раніше Ольга Сумська зворушила фотографіями з Харкова. Відповідні фото (в тому числі і руйнувань в результаті обстрілів російських окупантів) вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Нагадаємо, Ольга Сумська розплакалася, розповідаючи про московських онуків. Її старша донька, акторка Антоніна Паперна, та двоє її дітей живуть в країні-агресорі, через що спілкування Сумської з рідними людьми стало дуже натягнутим. Вона розповіла про спілкування з донькою та онуками і назвала це "страшним материнським болем".

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