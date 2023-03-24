"Якщо Путіна скинуть, буде громадянська війна": правозахисник сказав, чому в РФ "бережуть" диктатора

Зараз Путін є фігурою, яка влаштовує практично усіх представників російської еліти. Якщо його приберуть, це означатиме руйнування вертикалі влади.

Еліти в РФ хочуть "пропетляти" і не здати Путіна після видачі ордера на його арешт/ ua.depositphotos.com, УНІАН

Еліти країни-агресорки РФ навіть після видачі Міжнародним кримінальним судом ордера на арешт російського диктатора Володимира Путіна ще не готові здати главу Кремля.

Серед еліт ще немає відчуття наближення поразки, тому вони сподіваються на те, що навіть у цій ситуації їм вдасться "пропетляти". Таку думку висловив російський адвокат і правозахисник Микола Полозов в інтерв'ю Главреду.

"Ми чули заяви Захарової, читали чергову відрижку Медведєва про те, що нібито по МКС потрібно завдати удару "Оніксом". Зараз у російських елітах ще немає відчуття поразки у війні і передчуття краху режиму. Вони сподіваються, що їм вдасться "пропетляти". І здавати Путіна вони поки не готові", – зазначає Полозов.

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Еліти не готові здати Путіна першочергово тому, що він є модератором процесів, які відбуваються в російському політичному істеблішменті, каже правозахисник.

"Занадто багато центрів впливу, конкуруючих угруповань, і Путін, як певна консенсусна фігура їх усіх влаштовує. У разі, якщо його прибрати, це означатиме руйнування вертикалі влади і появу серйозних передумов для внутрішнього громадянського конфлікту, аж до громадянської війни. І, звичайно, ніхто з них цю мить наближати не хоче", – пояснив Полозов.

Раніше політичний експерт, керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок висловив думку, що очільник Китаю може вже знати, хто опиниться на місці російського диктатора Володимира Путіна. Диктатора РФ може замінити на посаді Патрушев або Мішустін, при цьому саме з Михайлом Мішустіним зустрічався китайський президент Сі Цзіньпін.

Російський адвокат і правозахисник Микола Полозов раніше зазначав, що російські еліти зрозуміють, що вони "підуть на дно" разом з Путіним в той момент, коли російська окупаційна армія втратить Крим. На тлі поразки на фронті російські еліти можуть задуматися про передачу Путіна під трибунал.

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