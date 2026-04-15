Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

У Путіна з’явилися нові повноваження щодо армії: в ISW висловлюють занепокоєння

Марія Николишин
15 квітня 2026, 09:33
Аналітики наголошують, що текст закону, ймовірно, навмисно сформульований нечітко.
В РФ розширили повноваження Путіна / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, kremlin.ru

Ключові тези:

  • Державна дума РФ розширила повноваження Путіна
  • Вони стосуються використання армії за межами країни
  • Документ містить формулювання про захист російських громадян

Державна дума країни-агресора Росії ухвалила закон, який розширює повноваження диктатора Володимира Путіна щодо використання армії за межами країни. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Відомо, що документ містить розмиті формулювання про захист російських громадян, яких переслідують у міжнародних або іноземних судах.

відео дня

Як зазначає російська служба BBC, формулювання документа вказує, що його дія не поширюється на всіх росіян, затриманих за кордоном.

Зокрема, йдеться лише про тих, кого переслідують у міжнародних чи національних судах, "наділених повноваженнями" іншими державами без участі Росії, або ж у структурах, чия юрисдикція не базується на міжнародних угодах РФ чи рішеннях Ради Безпеки ООН, ухвалених відповідно до глави VII Статуту ООН.

"Текст закону, ймовірно, навмисно сформульований нечітко, і наразі незрозуміло, яким саме чином Володимир Путін може застосувати російські війська в подібних ситуаціях", - наголосили аналітики.

Провокації РФ в країнах ЄС та НАТО

Експерт з питань зовнішньої політики та політики безпеки, заступник голови правління БО "Інститут стратегічних чорноморських досліджень" Олександр Хара заявив, що для Росії вигідно, щоб Сполучені Штати перебували в хаосі і не розглядали Росію як противника, а звертали увагу насамперед на Європейський Союз і європейську частину НАТО.

"Вони, звичайно, будуть користуватися цією ситуацією, проводити інформаційні операції, акти саботажу - це триває вже давно", - підкреслив він.

Експерт також додав, що європейці досі не знайшли правильної форми для реагування, а неправильна реакція лише заохочує Росію продовжувати такі дії.

Загроза РФ для НАТО - що відомо

Як повідомляв Главред, Кремль різко посилює інформаційний тиск на сусідів по НАТО, створюючи підґрунтя для можливих провокацій у їхньому повітряному просторі.

Виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач говорив, що ймовірність проведення Російською Федерацією провокації в країнах Балтії досить висока. У Росії вже відбуваються певні дії, які можна розглядати як передумови або підготовку до такого роду наступу чи обмеженої провокаційної операції.

Також відомо, що спецслужби країни-агресора Росії почали масштабну операцію з картографування критичної інфраструктури Швеції. Кремль готує підґрунтя для реальних диверсій та саботажу.

Читайте також:

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Росії НАТО Володимир Путін Інститут вивчення війни
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тиждень
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Великдень 2026
Чи можна нести штучні квіти на цвинтарЯк красиво пофарбувати яйця на Великдень 2026Легендарний рецепт великодньої паскиЧому в СРСР боялись Великодня і полювали на вірянЯк приготувати шикарну глазур для паски за 10 хвилин
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Регіони
Новини ХарковаНовини ПолтавиНовини ЛьвоваНовини СумНовини ДніпраНовини ЧеркасиНовини ТернополяНовини РівногоНовини ЖитомираНовини ЗапоріжжяНовини Одеси
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти