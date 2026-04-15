У Путіна з’явилися нові повноваження щодо армії: в ISW висловлюють занепокоєння

Аналітики наголошують, що текст закону, ймовірно, навмисно сформульований нечітко.

В РФ розширили повноваження Путіна

Ключові тези:

Державна дума РФ розширила повноваження Путіна

Вони стосуються використання армії за межами країни

Документ містить формулювання про захист російських громадян

Державна дума країни-агресора Росії ухвалила закон, який розширює повноваження диктатора Володимира Путіна щодо використання армії за межами країни. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Відомо, що документ містить розмиті формулювання про захист російських громадян, яких переслідують у міжнародних або іноземних судах.

Як зазначає російська служба BBC, формулювання документа вказує, що його дія не поширюється на всіх росіян, затриманих за кордоном.

Зокрема, йдеться лише про тих, кого переслідують у міжнародних чи національних судах, "наділених повноваженнями" іншими державами без участі Росії, або ж у структурах, чия юрисдикція не базується на міжнародних угодах РФ чи рішеннях Ради Безпеки ООН, ухвалених відповідно до глави VII Статуту ООН.

"Текст закону, ймовірно, навмисно сформульований нечітко, і наразі незрозуміло, яким саме чином Володимир Путін може застосувати російські війська в подібних ситуаціях", - наголосили аналітики.

Провокації РФ в країнах ЄС та НАТО Експерт з питань зовнішньої політики та політики безпеки, заступник голови правління БО "Інститут стратегічних чорноморських досліджень" Олександр Хара заявив, що для Росії вигідно, щоб Сполучені Штати перебували в хаосі і не розглядали Росію як противника, а звертали увагу насамперед на Європейський Союз і європейську частину НАТО. "Вони, звичайно, будуть користуватися цією ситуацією, проводити інформаційні операції, акти саботажу - це триває вже давно", - підкреслив він. Експерт також додав, що європейці досі не знайшли правильної форми для реагування, а неправильна реакція лише заохочує Росію продовжувати такі дії.

Загроза РФ для НАТО - що відомо

Як повідомляв Главред, Кремль різко посилює інформаційний тиск на сусідів по НАТО, створюючи підґрунтя для можливих провокацій у їхньому повітряному просторі.

Виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач говорив, що ймовірність проведення Російською Федерацією провокації в країнах Балтії досить висока. У Росії вже відбуваються певні дії, які можна розглядати як передумови або підготовку до такого роду наступу чи обмеженої провокаційної операції.

Також відомо, що спецслужби країни-агресора Росії почали масштабну операцію з картографування критичної інфраструктури Швеції. Кремль готує підґрунтя для реальних диверсій та саботажу.

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW) Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

