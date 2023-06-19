У Путіна істерика, Україна переможе завдяки ЗСУ та розлому у Кремлі – Ходжес

У країні-агресорі Росії не знають, чого чекати від сил оборони України і відчувають себе вкрай невпевнено, вважає американський генерал Бен Ходжес.

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Путін, як і росіяни, в істериці - в Росії не знають, чого чекати від ЗСУ, - Ходжес / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот YouTube

Слабкість військової стратегії держави-окупанта Росії полягає в нерозумінні планів ЗСУ, тому глава Кремля Володимир Путін і росіяни вже в істериці. Такі фігури, як Кадиров, Пригожин і Шойгу ненавидять один одного, і ненависть поширюється на всіх рівнях. Обставини, що склалися, допоможуть Україні здобути перемогу. Про це заявив американський генерал, колишній командувач Сухопутними військами США в Європі Бен Ходжес.

В ефірі Еспресо він розповів про те, що головна слабкість Росії – у нерозумінні того, як нанадалі діятимуть ЗСУ. У зв'язку з цим істерика вже не тільки у росіян, але і у Путіна. Тепер там реально розуміють, якою є сильною українська армія.

"У росіян істерика, істерика у Путіна. Вони не знають, чого чекати, і почуваються невпевнено. По-перше, більшість російських солдатів не хочуть воювати. По-друге, російські ЗМІ та військові блогери нарешті зіткнулися з правдою після того, як їм брехали протягом останнього року. Тепер вони бачать, що українські війська сильні, підготовлені і мають реальний військовий потенціал", - зазначив Ходжес.

Прогнозуючи перемогу України у війні, він також додав, що Києву допоможе і протистояння в російське верхівці, де всі ненавидять один одного.

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"Україні також допомагає те, що російське керівництво ненавидить один одного. Кадиров, Пригожин, Шойгу – всі вони ненавидять один одного, і ця ненависть просочується до генералів, полковників та інших людей під ними. Це означає, що російській обороні не вистачить згуртованості, якщо Україна буде продовжувати в цьому ж дусі", - підкреслив Бен Ходжес.

Контрнаступ ЗСУ

Заступник міністра оборони Володимир Гаврилов заявив, що сили оборони України в рамках військових операцій проти окупантів Росії діють згідно з планом і перехоплюють ініціативу у ворога. Для більш ефективної бойової роботи і досягнення перемоги ЗСУ необхідні ракети з дальністю до 200 кілометрів.

Днями представник Генштабу, бригадний генерал Олексій Громов сказав, що ЗСУ звільнили 7 населених пунктів. Також українські війська просунулися в Пологах і Великій Новосілці Запорізької та Донецької областей.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що ЗСУ звільнили П'ятихатки Запорізької області. Українські війська просунулися на Таврійському напрямку на 7 кілометрів у глибину захоплених російськими окупантами позицій.

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