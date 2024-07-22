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В Орбана "встали в позу": блокують транш до Європейського мирного фонду для України

Олексій Тесля
22 липня 2024, 22:58
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Ситуація з блокуванням коштів для України зберігається, пояснив Жозеп Боррель.

Євросоюз, Угорщина, Україна
У Євросоюзі прокоментували позицію Угорщини / колаж Главред, фото УНІАН та ua.depositphotos.com

Угорщина, як і раніше, продовжує блокувати черговий транш до Європейського мирного фонду, призначений для України.

Про це повідомив високий представник Європейського союзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель після закінчення засідання Європейської ради з питань закордонних справ, на порядку денному якого стояло і це питання, передає "Інтерфакс-Україна".

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При цьому Боррель не назвав конкретну країну, проте відомо, що саме Угорщина застосовує право вето на черговий транш.

"Більшість держав-членів наполягали на необхідності зняти блокування цього платежу, відкладеного на рік. Водночас вони наголосили на важливості просування вперед щодо рішення про впровадження нового фонду допомоги Україні, який був заблокований однією державою-членом. Держави-члени наполягали на тому, що це неприйнятно, але, на жаль, ситуація з блокуванням зберігається", - повідомив Боррель.

Хто такий Жозеп Боррель?

Жозеп Боррель Фонтельєс – іспанський політик, член Іспанської соціалістичної робочої партії (ІСРП), з 20 липня 2004 до 16 січня 2007 – голова Європейського парламенту. З 1 грудня 2019 року – Високий представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки, пише Вікіпедія.

Раніше Угорщина вибухнула зухвалою вимогою до України. Угорщина у своїй "вимозі" керується переписом населення 23-річної давності і передала Києву відповідну позицію Будапешта.

Нагадаємо, Угорщина поставила ультиматум Україні і заявила про права на все Закарпаття. Серед вимог Будапешта щодо захисту прав нацменшин ключовим каменем спотикання є визначення в Україні місць з особливим рівнем гарантії прав угорців.

Раніше стало відомо, що представники влади Угорщини на зустрічі послів країн Євросоюзу блокували схвалення проєкту переговорної рамки про вступ України до Євросоюзу - нібито через питання прав національних меншин.

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