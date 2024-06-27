Угорщина вибухнула зухвалою вимогою до України щодо Закарпаття: ЗМІ дізналися деталі

Угорщина у своїй "вимозі" керується переписом населення 23-річної давнини і передала Києву відповідну позицію Будапешта ще в січні.

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Угорщина вимагає свого "впливу" на все Закарпаття / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Вікіпедія

Угорщина "зажадала" від України визнати "традиційно угорською" всю територію Закарпаття. Згідно з українським законодавством, вимога може бути задовільнена лише в низці населених пунктів, проте Будапешт хоче, щоб норма поширювалася на весь регіон.

Як повідомляє Європейська правда, Будапешт ще в січні передав Києву свої так звані вимоги. Ключовий і найбільш спірний пункт - визначення місць з особливим рівнем гарантій для угорських меншин.

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Відповідно до закону України, такі місця - це населені пункти "зі значною кількістю" представників меншини, від 15% і з "традиційним" проживанням меншини - від 10% за останні 100 років.

Утім, Угорщина вимагає, щоб Україна визнала "традиційно угорськими" всі населені пункти Закарпаття. Причому навіть ті, де угорці не жили.

Будапешт посилається на перепис від 2001 року, але відтоді кількість угорців, які жили на Закарпатті, скоротилася майже вдвічі.

Крім того, Угорщина вимагає скасування норми про 10%, що дозволить визнавати територією угорського впливу будь-які громади, де коли-небудь жили національні меншини. Угорська влада вимагає, щоб така норма стала автоматичною.

Також Будапешт хоче, щоб Україна скасувала норму про 10%, що дасть змогу визнавати "угорською територією" місця, де коли-небудь жили представники нацменшини. Вони вимагають зробити цей процес автоматичним.

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