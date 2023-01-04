США та Ізраїль працюють над припиненням постачань Іраном дронів РФ для ударів по Україні

Вашингтон вже запустив санкції щодо фізичних і юридичних осіб, причетних до продажу Іраном дронів-камікадзе Росії, сказав Нед Прайс.

Потрібно зупинити поширення поставки дронів з Ірану до Росії - Держдеп / Колаж скріншот YouTube, defence-ua.com, pixabay

Адміністрація США обговорила з новим урядом Ізраїлю можливості для припинення витоку зброї з Ірану. Зокрема, дронів-камікадзе, які постачаються агресору Росії для ударів по Україні. Штати вже впровадили санкції проти осіб, пов'язаних з цими угодами, і шукають можливості для запуску нових обмежень. Про це заявив представник Державного департаменту Нед Прайс.

Під час брифінгу Держдепу він розповів про те, що США та Ізраїль на рівні Держдепартаменту і Білого дому обговорили питання припинення поширення іранських дронів по всьому світу і їх постачань Росії.

"Ми обговорювали з нашими ізраїльськими партнерами загрозу, яку представляють іранські технології БПЛА, а також їх поширення по всьому світу, включаючи Росію", - зазначив Прайс.

За його словами, Вашингтон вже застосовує механізми, спрямовані на те, щоб перешкодити Тегерану працювати над схемами постачань зброї за кордон. Зокрема, Штати запустили санкції щодо фізичних та юридичних осіб, які причетні до подібних оборудок. Американська влада вивчає можливості для нанесення нового санкційного удару.

"Сполучені Штати узгоджують свій підхід з союзниками і партнерами по всьому світу, щоб зупинити потік військових технологій з Ірану до Росії, а також інших країн-ізгоїв", - підкреслив представник Держдепу Нед Прайс.

Удари Росії іранськими дронами по Україні

Президент Володимир Зеленський раніше заявив, що окупант Росія збирається провести тривалу атаку іранськими дронами по Україні.

Москва може наносити удари в нічний час. За словами Зеленського, метою загарбників є війна на виснаження.

Військовий експерт, колишній спікер Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов говорив, що агресор РФ спеціально атакує дронами Україну в нічний час. Таким чином, загарбники намагаються обійти українську ППО, оскільки в темний час зафіксувати ворожі БПЛА в небі набагато складніше.

Речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що за перші дві доби 2023-го року українські сили збили 84 іранських дрона-камікадзе – це показник в 100%. Всього за час війни сили оборони України збили близько 1,5 тисяч російських безпілотників.

Дивіться відео ТСН - як українці з додатком єППО допомагають збивати іранські дрони

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