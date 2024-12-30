Сотні тисяч ракет і снарядів у дорозі: Байден про новий пакет допомоги Україні

США забезпечать Україні негайний приплив сил і засобів, які вона продовжує з успіхом використовувати на полі бою.

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Джо Байден оголосив про новий пакет військової допомоги для України / Колаж: Главред, фото: Білий дім, Офіс президента

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Байден оголосив про виділення Україні $2,5 млрд у сфері безпеки

США спишуть старе американське обладнання на користь України

Президент США Джозеф Байден оголосив про виділення Україні $2,5 млрд у сфері безпеки для зміцнення оборони у зв'язку з триваючою військовою агресією РФ.

"Сьогодні я з гордістю оголошую про виділення майже 2,5 мільярда доларів на допомогу Україні у сфері безпеки, оскільки український народ продовжує захищати свою незалежність і свободу від російської агресії", - йдеться в заяві Байдена, опублікованій на сайті Білого дому.

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Він зазначив, що Міністерство оборони США наразі займається постачанням сотень тисяч артилерійських снарядів, тисяч ракет і сотень одиниць бронетехніки, які зміцнять позиції України взимку.

"За моєю вказівкою Сполучені Штати продовжуватимуть невпинно працювати над зміцненням позицій України в цій війні протягом усього терміну, що залишився від мого перебування на посаді", - додав Байден.

Що відомо про новий пакет допомоги СШУ Україні

За його словами, допомога включає:

$1,25 млрд для Збройних сил України;

пакет заходів у межах Ініціативи сприяння безпеці України (USAI) на суму $1,22 млрд.

За словами президента США, це "забезпечить Україні негайний приплив сил і засобів, які вона продовжує з успіхом використовувати на полі бою, а також довгострокові поставки систем ППО, артилерії та інших найважливіших видів озброєнь".

Американський лідер нагадав про те, що Міністерство оборони вже виділило всі кошти, що залишилися на USAI, які Конгрес виділив у рамках додаткової угоди, підписаної у квітні.

"Я доручив своїй адміністрації продовжувати надавати Україні якомога швидшу допомогу - зокрема списувати старе американське обладнання на користь України, швидко доставляти його на поле бою, а потім активізувати оборонно-промислову базу США для модернізації та поповнення наших запасів новою зброєю", - додав Байден.

Допомога США Україні - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що Адміністрація американського президента Джо Байдена збирається оголосити про надання Україні нового пакета військової допомоги для боротьби з повномасштабним російським вторгненням. Адміністрація Байдена прагне передати якомога більше допомоги Києву до того, як покине свій пост 20 січня.

Як повідомляв Главред, 20 грудня стало відомо, що адміністрація президента США Джо Байдена найближчими днями оголосить про пакет на 1,2 млрд доларів у рамках Ініціативи з надання допомоги у сфері безпеки в Україні. Буде використано решту коштів, виділених на закупівлю нової зброї для України.

Нагадаємо, Україна отримає від Сполучених Штатів новий пакет військової допомоги в розмірі 725 мільйонів доларів. До нього увійшли боєприпаси, дрони і міни.

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Хто такий Джо Байден? Джо Байден - американський державний і політичний діяч, 46-й президент США. Член Демократичної партії, раніше обіймав посаду 47-го віцепрезидента з 2009 до 2017 року за президента Барака Обами і представляв штат Делавер у Сенаті США з 1973 до 2009 року. Доктор права (1968). У квітні 2023 року Байден висунув свою кандидатуру в президенти. Після праймеріз Демократичної партії 2024 року він став можливим кандидатом партії на президентських виборах 2024 року, але в липні 2024 року зняв свою кандидатуру через проблеми з віком і здоров'ям, повідомляє Вікіпедія.

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