"Вимагав говорити російською": дві харків'янки провчили нахабного росіянина в Туреччині

Росіянин / скріншот

У Туреччині росіянин з Брянська діставав туристок з України, які розмовляли українською мовою. Він вимагав він них говорити по-російськи.

Дівчата розповіли Telegram-каналу ХС Харків, зустрілися вони з неадекватним чоловіком у ліфті.

"Почав питати Звідки ми, коли приїхали і тд. Ми йому відповіли що з України і пішли. Говорили Ми виключно українською мовою. Через годину він підійшов до нас і почав задрачувати "чому ми не говоримо російською", ми його попросили відійти і не чіпати нас. Він почав грубити і ми відправили у напрямку російського корабля", - розповідав дівчина.

У відповідь він пригрозив побити їх, але все-таки пішов. Через деякий час росіянин повернувся і вже перейшов до прямих образи.

читайте такожМінімум одне-два покоління українців і росіян не будуть миритися-Кім"Ми продовжували розмовляти з ним українською і сказали що якщо він не відійде, то ми покличемо охорону. Дуже складно було зберігати спокій. Загалом, в результаті звернулися до адміністрації. Викликали жандармів, гідів і прийняли колективне рішення виселити російське бидло з готелю. З жандармами склали форму про насильницьке звернення до жінок, що може зіграє роль заборони в'їзду до Туреччини в майбутньому", - розповіла очевидиця.

Адміністрація готелю і правоохоронні органи абсолютно підтримали українок.

Раніше український продюсер, менеджер та телеведучий Ігор Кондратюк назвав єдину категорію росіян, яким дипломати повинні будуть дати в'їзні візи в Україну.

На думку Кондратюка, пускати в Україну можна буде тільки тих росіян, які з 2014 року засуджували анексію Криму і розв'язану тоді ж Росією війну на Донбасі.

Також ми розповідали, що у столиці Естонії до двох українок на пляжі пристав нетверезий росіянин. Представнику "руского міра" не сподобалося, що дівчата розмовляли українською мовою, тому він перейшов до образ.

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