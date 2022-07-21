"Все дуже важко": росіянин на камеру скаржиться на реальну ситуацію на фронті

Окупант розповів про реальний стан на фронті / фото скрін відео

Ворожий військовий на прізвисько Олег SEPAR Танк розповів про реальну ситуацію Росії на війні, скаржачись на ефективну роботу української РСЗВ, яка за півтора тижні рознесла 21 базу росіян.

У Telegram-каналі для своїх фоловерів бойовик записав відео, в якому стверджує, що російській армії зараз "далеко не найкращі часи".

"Настрій у мене г*вно, я вам так відразу скажу. З якої причини? Багато знаю і не маю права про це взагалі говорити. Скажу просто: на фронті все важко. Не райдужно як би хотілося", - заявив Олег Сенцов.

Росіян також слізно поскаржився на те, що українські бійці "досить успішно" чинять опір, в той же час росіяни гинуть і отримують поранення: "кількість не можу назвати, самі розумієте".

читайте такожЗСУ перерізали канал постачання РФ: в окупантів великі проблеми на Херсонщині

"Вчора було обстріляне місто Стаханів. Знову влучили, самі знаєте куди. Точно куди потрібно. За півтора тижні - 21 склад. Це повна... Це ж наші снаряди, ми ними воюємо. І дуже великої шкоди це приносить нам", - зізнався бойовик.

Раніше Главред писав про те, що бійці ЗСУ знищили величезну кількість російських спецназівців ще в перші тижні повноцінного військового вторгнення РФ в Україну, розповів керівник міжнародного дослідницького проекту Bellingcat Христо Грозєв.

Нагадаємо, раніше Христо Грозєв говорив, що війська Росії з початку військового вторгнення на територію України продемонстрували свою відсталість і непрофесіоналізм.

Йдеться, в першу чергу, про відсутність логістики і відхилення від централізованої стратегії.

До того в Bellingcat повідомляли-російський диктатор Володимир Путін провів "чистку" Федеральної Служби безпеки (ФСБ) після провалу вторгнення в Україну.

Читайте також: