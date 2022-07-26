Кондратюк пояснив, яким росіянам потрібно давати візи на в'їзд в Україну / https://ua.depositphotos.com/ і УНІАН

Легендарний український продюсер, менеджер і телеведучий Ігор Кондратюк назвав єдину категорію росіян, яким дипломати повинні будуть дати в'їзні візи в Україну. Своєю думкою він поділився на особистій сторінці в Facebook.

На думку Кондратюка, пускати в Україну можна буде тільки тих росіян, які з 2014 року засуджували анексію Криму і розв'язану тоді ж Росією війну на Донбасі.

При цьому Кондратюк підкреслив, що давати візи росіянам слід лише після закінчення повномасштабної війни і повернення Україні всіх її конституційних територій.

"Питання у візовій анкеті для росіян має бути таким: "Чи підтримували ви окупацію Криму Росією в березні 2014 року і розв'язану Росією пізніше війну проти України?" І до повного відновлення Україною контролю на своїх конституційних територіях росіянам тут робити нічого! Крім воюючих за Україну на фронті", – підсумував продюсер.

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Нагадаємо, раніше Ігор Кондратюк говорив - він хоче, щоб російську музику в Україні заборонили аж до закінчення війни проти Росії.

Причому, каже Кондратюк, заборона повинна торкнутися і пісень тих артистів, які з 2014 року відкрито засуджують путінський режим і агресію Кремля ‒ за типом фронтмена рок-групи "Машина часу" Андрія Макаревича.

До того Кондратюк розкритикував артистів, які до вторгнення Росії в Україну 24 лютого виступали в РФ і підтримували злочинну політику Путіна.

"Якщо росіянин лізе до вас на сторінку з вибаченнями, зробіть перевірку щирості цих вибачень, і запитайте: "Чий Крим?". А далі дійте по ситуації. Те ж саме підходить до їх "селебам", які жували соплі і в серпні 2008-го, і в березні 2014 року, і доводили нам, що" Путін хороший", а зараз прозрівають. Це раптом у вас росіяни в друзях є. Я з 2014-го всіх "кримнашистів" видалив як розумово відсталих", - висловився він.

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