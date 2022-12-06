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"Треба правильно організувати": Путіна і його режим можна знищити, але є лише один спосіб - Яковенко

6 грудня 2022, 21:21
На думку експерта, саме "правильно організоване насильство" зможе знищити путінський режим.
'Треба правильно організувати': Путіна і його режим можна знищити, але є лише один спосіб - Яковенко
Путіна можна знищити, але є один спосіб / kremlin.ru

У Росії та світі може зникнути путінська диктатура. Режим президента РФ Володимира Путіна можна повалити, але є лише один спосіб - "правильно організоване насильство". Про це заявив соціолог, політичний експерт та журналіст Ігор Яковенко, повідомляє УНІАН.

Експерт переконаний, що саме насильство зможе звільнити світ від російського диктатора. Перш за все цьому сприятиме українська армія.

"Це насильство має бути правильно організоване. І, перш за все, це те насильство, яке здійснює українська армія. Ось це та точка застосування насильства, яка найбільш адекватна. А далі, після того, як вже буде розламаний цей режим, ось далі вже можлива інша... ескалація насильства", – заявив Яковенко.

Розвал Росії

Нагадаємо, російський журналіст Ігор Яковенко також заявив, що після звільнення армією України Херсона, Донбасу і Криму у Росії може вибухнути серйозна політична криза. На його думку, може настати смута, яка завершиться остаточним розвалом держави.

До речі, російський опозиціонер Леонід Гозман раніше назвав два можливих сценарії в Росії: розпад держави, який буде супроводжуватися війною всіх проти всіх, або палацовий переворот.

У другому випадку буде призначений наступник Путіна, якому поставлять завдання вивести війська з України.

Інші новини:

війна в Україні Володимир Путін вторгнення Росії розвал Росії
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