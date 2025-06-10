"Серйозний удар": Золотарьов оцінив наслідки сварки з Маском для Трампа

Демократи з великою ймовірністю візьмуть реванш, вважає Андрій Золотарьов.

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Ілон Маск і Дональд Трамп публічно посварилися: якими можуть бути наслідки / Колаж: Главред, фото: сайт ua.depositphotos.com, facebook.com/DonaldTrump

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Чи загрожує Трампу імпічмент

Які наслідки чекають на трампістів

Наслідки конфлікту між президентом США Дональдом Трампом і американським мільярдером Ілоном Маском можуть виявитися гіперруйнівними для трампістів. Тому команда Трампа докладе всіх зусиль, щоб загладити цей скандал. Утім, імпічмент Трампу не загрожує. Про це в коментарі Главреду сказав політолог, директор аналітичного центру Третій сектор Андрій Золотарьов.

За його словами, Ілон Маск - людина з дуже великими амбіціями, тому конфлікт із Трампом був неминучий.

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"Для трампістів (тих самих MAGA) наслідки скандалу Трампа і Маска можуть виявитися гіперруйнівними. Оскільки попереду 2026 рік - рік проміжних виборів. Не дарма Маск сказав, що Трамп завдяки йому не лише переміг, а й здобув більшість у Конгресі та Сенаті. З огляду на політичну систему США, президент, щоб не бути "кульгавою качкою", має спиратися на більшість. А більшість може бути втрачена, якщо все буде йти так само, як зараз іде у Трампа: успіхів немає, на це накладаються внутрішні чвари, розбірки і скандальні подробиці (Маск натякнув на участь Трампа в вечірках Епштейна). У таких умовах демократи з великою ймовірністю візьмуть реванш", - вважає Золотарьов.

"Якщо врахувати, що ця боротьба між трампістами і демократами, між консерваторами-глобалістами має екзистенціальний характер, можна уявити наслідки", - додав він.

Золотарьов нагадав, що Маск серед іншого закликав оголосити Трампу імпічмент.

"Однак ця ідея не отримає розвитку. Республіканці це не підхоплять. Навіть ті, хто ставляться до Трампа критично, навряд чи виступлять як "корисні ідіоти" для демократів і Маска", - сказав політолог.

Загалом, конфлікт Трампа і Маска буде серйозним репутаційним ударом по президенту США.

"Від нього зараз відвалюються "ситуативні попутники", які голосували не за Трампа, а проти демократів, Байдена і Гарріс. А таких було дуже багато. За відсутності успіхів у внутрішній і зовнішній політиці Трампа цей процес набиратиме обертів", - додав Золотарьов.

Хто такий Андрій Золотарьов Андрі́й Володи́мирович Золотарьо́в (нар. 15 травня 1965, Дніпропетровськ) — український політолог, керівник центру "Третій сектор". Політконсультант Олександра Рябченка (1994), Володимира Литвина (1994), Юлії Тимошенко (1996-97), повідомляє Вікіпедія.

Сварка Трампа і Маска - що відомо

Як писав Главред, у якийсь момент Ілон Маск зник із публічного простору. За даними Politico, деякі республіканці прямо заявили: "З ним покінчено, люди його ненавидять".

Трамп оголосив, що Маск іде з адміністрації. Це сталося на тлі повідомлень про те, що їхні стосунки загострилися. Зрештою, їхня сварка перейшла в публічну площину після того, як Маск публічно розкритикував законопроєкт Трампа про податки і витрати. Підприємець назвав його "огидною гидотою", різко виступивши проти збільшення дефіциту бюджету США.

Маск навіть запустив опитування на своїй сторінці в соцмережі X (раніше Twitter), в якому запропонував створити нову політичну партію в США. Трамп, у свою чергу, пригрозив Маску припинити фінансування.

Президент США Трамп жорстко розкритикував Маска. Лідер США заявив, що раніше підтримував Маска, але тепер відчуває глибоке розчарування.

Зі свого боку, Маск заявив, що саме його підтримка нібито допомогла главі Білого дому перемогти на виборах. Також він натякнув на те, що Трамп фігурує у "файлах Епштейна", хоча пізніше цей допис мільярдер все ж видалив.

На цьому скандал не закінчився: Трамп заявив, що Маск "збожеволів", а в приватних бесідах обізвав його "завзятим наркоманом".

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Справа Епштейна - що відомо Джеффрі Епштейн - американський фінансист, обвинувачений у створенні мережі сексуальної експлуатації неповнолітніх. У 2008 році він визнав свою провину. У в'язниці мільярдер провів 13 місяців. У липні 2019-го Епштейна повторно заарештували за федеральними обвинуваченнями в торгівлі людьми, йому загрожувало до 40 років позбавлення волі. У серпні того ж року фінансиста знайшли мертвим у камері Нью-Йорка. За офіційною версією, він наклав на себе руки. Ключовою фігурою справи Епштейна також стала Джилейн Максвелл - його помічниця, яку 2021 року засудили до 20 років ув'язнення за співучасть. Розслідування викрило зв'язки Епштейна з низкою впливових осіб. Серед них - Дональд Трамп, експрезидент США Білл Клінтон, британський принц Ендрю. Жодному з них не висунули офіційні звинувачення. У лютому 2025 року Мін'юст США опублікував матеріали у справі Епштейна.

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