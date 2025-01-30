Трамп "задушить" Путіна ембарго: експерт про сценарій примусу РФ до миру

Наприкінці 2024 року вже було видно ознаки того, що "справа рухається до ембарго", каже Олександр Морозов.

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Дональд Трамп може активізувати тиск на Володимира Путіна / Колаж: Главред, фото: Donald J. Trump, Вікіпедія, Президент Росії

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Трамп може піти на секторальні санкції в багатьох сферах

Видно ознаки того, що "справа рухається до ембарго"

У реалізації плану щодо врегулювання в Україні Дональд Трамп діє "дуже швидко, дуже жорстко, абсолютно радикально, ексцентрично", заявив політичний філософ, викладач Карлового університету в Празі, керівник Інституту вільної Росії Олександр Морозов.

"Але це підготовлено. І це означає, що у них на руках є план Б. Тобто, якщо Путін відмовляється від перемир'я, то що робиться далі буквально по днях і по місяцях. Ми бачимо, що Трамп буде вести переговори з Саудівською Аравією, Росію будуть вибивати з ОПЕК, домагатися дотримання РФ не тільки цінової стелі на нафту, а й водночас над Росією висітиме загроза нафтового ембарго", - наголосив він в інтерв'ю Главреду.

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Експерт говорить про те, що наприкінці 2024 року вже було видно ознаки того, що "справа рухається до ембарго", про що свідчила блокада танкерного флоту РФ.

"Зараз Вашингтон це не підтверджує, але через 6 місяців усе це може цілком почати відбуватися. Плюс до цього видно, що Трамп може піти на секторальні санкції в тих сферах, де їх ще не було. Тобто це торкнеться і російського металу, алюмінію, фосфатів - усього того, що може хоч скільки-небудь приносити гроші", - зазначив він.

За словами співрозмовника, валютна виручка РФ радикально знизилася у 2024 році. Це добре видно в усіх країнах, і розуміють, що Кремль позбавляється грошей.

"Якщо Путін відмовиться взагалі грати в припинення вогню хоча б на деякий час, тобто не дасть Трампу бажаного, то тоді я б вважав, що республіканці і Білий дім як такий, навіть якщо Трамп відсунеться і займеться іншими питаннями, будуть дуже активно наполягати на розгортанні військової інфраструктури на східному фланзі НАТО. Тобто життя закипить", - додав Морозов.

Раніше повідомлялося про те, що США готують санкції проти танкерів, що перевозять російську нафту. Санкції також включатимуть заходи проти осіб, причетних до деяких мереж, які торгують нафтою за цінами, що перевищують верхню межу.

Нагадаємо, раніше Британія ввела потужні санкції проти РФ. До списку увійшли Повітряно-космічні сили країни-агресора. Також Британія ввела обмеження проти п'яти російських кораблів.

Як повідомляв Главред, опозиційний журналіст, соціолог і медіаексперт Ігор Яковенко вважає, що країна-агресор Росія матиме можливості для ведення війни проти України доти, доки не буде серйозних санкцій щодо її газової та нафтової галузей. Але навіть санкції не є значущим фактором.

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Хто такий Олександр Морозов Олександр Морозов - російський журналіст, політолог, політичний філософ. У 2011-2014 рр. – шеф-редактор Русского журнала, 2014-2015 – викладач Бохумського університету в Німеччині, 2015-2016 - співробітник німецького видання Deutsche Welle. Науковий співробітник, викладач Карлова університету Центру російських досліджень Бориса Нємцова (Прага). Керівник Інституту вільної Росії. У лютому 2022 року Олександр Морозов підписав відкритий лист російських вчених та наукових журналістів із засудженням військового вторгнення Росії в Україну та закликом вивести війська з території України.

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