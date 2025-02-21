У ФБР - новий глава: чим "прославився" Кеш Пател і що говорив про Україну

Кеш Пател запам'ятався "гучною та агресивною політичною діяльністю" та неоднозначними заявами.

https://glavred.net/world/v-fbr-novyy-glava-chem-proslavilsya-kesh-patel-i-chto-govoril-ob-ukraine-10641350.html Посилання скопійоване

Кеш Пател призначений главою ФБР / Колаж: Главред, фото: Facebook Kash Patel

Ви дізнаєтеся:

Чому демократи стурбовані призначенням затятого соратника Трампа на посаду глави ФБР

Що Пател говорив про Зеленського

У четвер, 20 лютого, Сенат США затвердив на посаді директора ФБР юриста і колишнього федерального прокурора Кеша Пателя. На посаду глави найвпливовішого правоохоронного органу Америки його номінував президент США Дональд Трамп.

Як пише CNN, за Пателя проголосував 51 сенатор, при цьому "проти" виступили 49.

відео дня

Дві республіканки - Сьюзен Коллінз і Ліза Мурковскі - не підтримали його кандидатуру. Коллінз заявила, що ФБР потребує директора, який буде "безсумнівно аполітичним", а Пател, за її словами, запам'ятався "гучною та агресивною політичною діяльністю". Голосуючи проти Пателя, вони висловили стурбованість його давньою політичною підтримкою Трампа та її потенційним впливом на правоохоронну діяльність ФБР.

Демократи ж заявили, що призначення Пателя на посаду директора ФБР викликає особливу стурбованість, оскільки Трамп може скористатися цим, щоб розправитися зі своїми політичними опонентами.

Сам Пател під час слухань у Сенаті заявив, що не буде "ніякої політизації" і "ніяких каральних дій", а також звинуватив демократів у тому, що вони висмикують його фрази зі старих коментарів.

Також новий очільник ФБР заявив, що посилить роль бюро в боротьбі з нелегальною імміграцією та насильницькими злочинами. Також він планує скоротити слідчу роботу у вашингтонській штаб-квартирі ФБР, де проводять багато розслідувань контррозвідки, національної безпеки та корупції в державних органах.

Після призначення Пател написав у Facebook, що "необхідно покласти край корупції у ФБР і відновити цілісність системи правосуддя".

"Глибинна держава в паніці... Вони знають, що правда прийде. Нова справедливість вже тут", - додав він.

Кеш Пател - що про нього відомо

44-річний колишній федеральний прокурор Кеш Пател вважається одним із найвідданіших соратників президента Дональда Трампа.

Він був одним із найактивніших прихильників тверджень про те, що "глибинна держава" в уряді переслідувала Трампа, намагаючись підірвати його політичні перспективи.

У своїй книзі "Урядові гангстери" 2023 року Пател описав Федеральне бюро розслідувань як "інструмент стеження і придушення американських громадян" і стверджував, що його повноваження мають бути різко обмежені.

Як пише The New York Times, Пател поширював гасла конспірологічного руху QAnon, прихильники якого стверджували, що американські еліти причетні до міжнародної торгівлі дітьми, сатанізмом і корупцією.

Як пише The Washington Post, у 2024 році Пател отримав платіж у розмірі 25 тисяч доларів від кінокомпанії Global Tree Pictures, якою керує громадянин Росії Ігор Лопатонок. За даними журнлістів, Лопатонок має зв'язки з Кремлем і причетний до проросійської кампанії впливу.

Платіж Пателю здійснили за те, що він узяв участь у документальному фільмі, у якому його та інших ветеранів першої адміністрації Трампа зображено жертвами змови, яка "зруйнувала життя тих, хто підтримував Дональда Трампа у спробі усунути демократично обраного президента з посади".

Шестисерійний серіал під назвою "Вся президентська рать: змова проти Трампа" вийшов в ефір на онлайн-мережі американського журналіста Такера Карлсона. В одному із сегментів Пател присягнувся "закрити будівлю штаб-квартири ФБР і відкрити її як музей "глибинної держави".

Сам Пател заперечує отримання грошей від російського кінорежисера.

"Минулого року російський кінорежисер, пов'язаний із Кремлем, не заплатив мені 25 000 доларів", - написав Пател у лютому на своїй сторінці у Facebook.

Кеш Пател і Україна

У грудні 2024 року у своєму подкасті Kash's Corner Пател заявив, що має намір "провести розслідування щодо президента Зеленського". За його словами, потрібно розібратися, як Україна розпоряджалася коштами американських платників податків.

Зокрема, він хоче з'ясувати, "чи не вигадував Зеленський фальшиві загрози безпеці Заходу", щоб отримати додаткове фінансування від Вашингтона.

Відносини США та Ураїни - останні новини

Як повідомляв Главред, за останні кілька днів президент США Трамп обрушився з критикою на свого українського колегу Володимира Зеленського.

Зокрема, Трамп заявив, що в Україні необхідно провести президентські вибори, натякаючи, що це може стати однією з умов для її участі в мирних переговорах. Крім цього, він стверджував, що рейтинг підтримки Володимира Зеленського нібито впав до 4%.

Президент України відкинув ці твердження, назвавши їх частиною російської інформаційної кампанії. Він зазначив, що за даними КМІС, рівень довіри до нього становить 57%.

Згодом Трамп розкритикував Зеленського за відмову оголосити вибори і назвав його "диктатором".

Віцепрезидент США Джей Ді Венс закликав Київ утриматися від різкої критики Трампа, застерігаючи, що це може ускладнити відносини між Україною та Сполученими Штатами. Водночас радник Трампа Майк Волц висловив невдоволення реакцією України на пропозиції США щодо інвестування у видобуток корисних копалин.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред