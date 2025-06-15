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Що приховує скорочення допомоги США: ЗМІ розкрили подробиці

Руслан Іваненко
15 червня 2025, 20:46
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США підтверджують скорочення військової допомоги Україні та передають основний тягар Європі.
Що приховує скорочення допомоги США: ЗМІ розкрили подробиці
США підтверджують скорочення військової допомоги Україні / Колаж: Главред, фото: ОП, УНІАН, defense.gov

Читайте в матеріалі:

  • Чому США згортають підтримку України
  • Що насправді робить Європа для Києва

Сполучені Штати фактично підтвердили намір згорнути підтримку України — про це заявив міністр оборони США Піт Гегсет під час слухань у Конгресі, коментуючи плани адміністрації Трампа щодо скорочення військової допомоги Києву. "Боротьба з Росією тепер є проблемою Європи", — наголошує автор матеріалу. Про це повідомляє британське видання The Telegraph.

За час повномасштабної війни США надали Україні близько 74 мільярдів доларів військової допомоги, включно з такими системами, як ЗРК Patriot, балістичні ракети ATACMS та реактивні артилерійські системи HIMARS. Проте, на думку видання, "гіркий підсумок для Києва полягає в тому, що його покинув наймогутніший і найбагатший союзник".

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Водночас The Telegraph відзначає, що європейські лідери часто обіцяють підтримку, однак "на практиці Європа, здається, більше обіцяє, ніж робить реальні кроки". Найвагомішою підтримкою наразі є фінансування виробництва зброї безпосередньо в Україні.

Зокрема, Україна виготовляє близько 20 гаубиць "Богдана" на місяць, що перевищує виробництво французьких "Цезарів", а за виробництвом військових дронів Україна значно випереджає партнерів.

Однак навіть така допомога не покриває масштабів потреб країни, особливо враховуючи оборонні витрати Росії.

"Найглибша іронія полягає в тому, що значна частина щедрих оборонних витрат Кремля безпосередньо фінансується самою Європою, яка має витратити понад 20 мільярдів євро на купівлю нафти, газу, вугілля та урану в Росії у 2025 році. Доки Європа продовжуватиме витрачати більше на фінансування військової машини Путіна, ніж на Україну, її обіцянки підтримувати Київ стільки, скільки потрібно, звучать досить порожньо", – підсумовує The Telegraph.

Дональд Трамп і війна в Україні - новини

Раніше Трамп зробив скандальну заяву про удари РФ по Україні. Трамп висловив думку, що Україна нібито сама спровокувала російські удари.

Нагадаємо, Трамп назвав умову введення нових санкцій проти РФ. Трамп зазначив, що сенатори в питанні санкцій проти Росії залишають остаточне рішення за ним.

Як раніше повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський зробив жорстку відповідь на заяву Трампа про війну. Зеленський критикує непослідовність заяв Трампа щодо тиску на Путіна і підкреслює серйозність ситуації в Україні.

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Що відомо про The Telegraph?

The Daily Telegraph, відома в Інтернеті та в інших місцях як The Telegraph, є британською щоденною консервативною широкоформатною газетою, що видається в Лондоні Telegraph Media Group і поширюється у Великобританії та за кордоном.

У листопаді 2004 року The Telegraph відсвяткувала десяту річницю свого веб-сайту Electronic Telegraph , який тепер перейменовано на www.telegraph.co.uk. Електронний телеграф був запущений у 1995 році. 8 травня 2006 року відбувся перший етап значного редизайну веб-сайту з розширенням макета сторінок і більшою популярністю аудіо-, відео- та журналістських блогів, пише Вікіпедія.

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