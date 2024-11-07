Бійців КНДР можуть перекинути на Донбас: у РНБО розкрили сценарій

Північнокорейські військові потрапили під обстріл ЗСУ разом із російськими військовими, розповів Андрій Коваленко.

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/ Колаж: Главред, фото: KCNA, 43 окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила

Перші бої українських військових із підрозділами армії КНДР відбулися в районі міста Суджа Курської області, розповів голова Центру з протидії дезінформації при Раді нацбезпеки і оборони Андрій Коваленко.

Там, за словами Коваленка, північнокорейські військові потрапили під обстріл ЗСУ разом із російськими військовими. Про це він повідомив у коментарі Сurrenttime.

"Мета російських підрозділів, у які вливаються каендеерівці, - це наступ у напрямку Суджі безпосередньо, який армія РФ веде з півночі, заходу і сходу. Каендеерівці поступово вливаються в російські підрозділи, їх навчають працювати дронами, присутні офіцери каендеерівські в умовах сучасної війни вчаться взаємодії військових, банально військових реалій сучасної війни", - пояснив він.

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Очільник ЦПД уточнив, що 12 тисяч бійців армії КНДР, яких завезли в Росію, мають звільнити 12 тисяч російських військових, яких потім кинуть для боїв на схід України.

"Чи будуть у майбутньому каендеерівці закинуті на схід у російській військовій формі? Цього сценарію не можна виключати. Мовний - один із тих бар'єрів, який, окрім досвіду і навичок, не дає змоги просто сформувати кілька бригад із каендеерівців, одягнути їх у російську форму і одразу пустити в бій. Але з часом вони зможуть дійсно замінити росіян на конкретних напрямках. І звільнити частину російських підрозділів для інших напрямків", - додав Коваленко.

Хто такий Андрій Коваленко Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном. "Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

Раніше Володимир Зеленський назвав, скільки військових КНДР перебуває в Курській області. Курська операція допомогла звільнити українських захисників із полону.

Як повідомлялося раніше, війська КНДР можуть не виправдати надій РФ. Раніше Північна Корея не посилала великих сухопутних військ за кордон.

Нагадаємо, як повідомляв Главред, українська розвідка зафіксувала в Курській області РФ вже 11 тисяч військових КНДР. Їх кількість на території регіону збільшується.

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