"Трамп психуватиме": чим господар Кремля здивує президента США

Дональд Трамп поки що не розуміє, що має справу з "класичним пітерським гопником".

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Путін ще зможе вразити Трампа / Колаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, скріншот

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Путін ще здивує Трампа

Президент США з часом зрозуміє, що диктатор РФ його "кидає"

Не варто дуже гостро реагувати на резонансні заяви глави США

Військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив Олександр Коваленко вважає, що з часом президент США Дональд Трамп зрозуміє, що російський диктатор Володимир Путін його "кидає", але поки що українському суспільству варто ставитися спокійніше до заяв глави Білого дому.

За його словами, Трамп - непередбачувана людина, він не завжди робить те, що говорить, і не завжди говорить те, що хоче зробити. Тому його заяви, наприклад, про територіальні поступки - це необов'язково кінець світу.

"На жаль, зараз ми маємо справу з людьми, які, м'яко кажучи, мають не надто гострий розум. Це люди з гіпертрофованим его і нарцисизмом. З такими треба вміти спілкуватися. Людину, яка володіє такою повнотою влади, як у Трампа, не можна принижувати, але й не можна занадто вихваляти. Потрібно адаптуватися до таких умов (...) Трамп - це людина-казино", - сказав Коваленко під час чату на Главреді.

Він зауважив, що налаштуватися на нові умови було важко не лише нашому дипломатичному сектору, який звик до цивілізованої класичної дипломатії, а й нашому суспільству.

"Наші люди досить прямолінійні й розуміють усе так, як чують. Вони не розуміють багатоповерхових конструкцій, прихованих під поверхнею, - вони сприймають усе, що на поверхні. Як на мене, нашому суспільству не варто приділяти багато уваги тому, що каже Трамп", - сказав Коваленко.

Найгучніші обіцянки Трампа / Інфографіка: Главред ​

Експерт вважає, що Путін ще зможе вразити Трампа.

"Ми ще не на тому етапі, коли Трамп буде психувати через те, що Путін, як класичний пітерський гопник, постійно його "кидає". До Трампа не дуже швидко прийде розуміння "кидалова" Путіна, але прийде", - упевнений Коваленко.

Також, на його думку, варто зважати і на процеси, які відбуваються у США. Вони шкодять репутації Трампа: і він, і втрачає бали, і республіканці загалом втрачають електорат.

"А вибори до Конгресу і Сенату США пройдуть набагато раніше, ніж Дональд Трамп перестане бути 47-м президентом США. Тому Республіканській партії треба думати про електорат і підтримку ним республіканців, а зараз дії Трампа шкодять Республіканській партії. Тому активізація "яструбиного" крила так чи інакше відбудеться", - резюмував військово-політичний оглядач.

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Як писав Главред, в Інституті вивчення війни вважають, що російський диктатор Володимир Путін заважає президенту США Дональду Трампу забезпечити тривале і стабільне мирне врегулювання війни в Україні.

Спецпосланець президента США Дональда Трампа Кіт Келлог заявив, що країна-агресор Росія контролює тільки одну область України, проте не збирається залишати інші регіони.

Раніше Трамп визнав, що Москва "гальмує" мирну угоду з Україною. Трамп, як і раніше, вірить у те, що Москва в кінцевому підсумку хоче припинення війни.

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Хто такий Олександр Коваленко Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

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