Тихановська оголосила про поразку опозиції Білорусі і розкрила нові плани

На режим Лукашенко треба постійно тиснути, вважає Світлана Тихановська.
Протести у Білорусі проти режиму Олександра Лукашенка провалилися. Наразі складається враження, що опозиція, у якої немає ресурсів боротися з насильством влади, зазнала поразки. Зараз йде робота над організацією опозиційних об'єднань, заявила лідерка білоруського опозиційного руху Світлана Тихановська в інтерв'ю французькому виданню Le Temps.
За її словами, опозиція фактично "втратила вулиці" і не має ресурсів протистояти правлячому режиму. Рух намагається покращити організацію протестів, які, можливо, знову почнуться вже навесні.
"Я повинна визнати, що ми втратили вулиці, у нас немає можливості боротися з насильством режиму проти протестувальників - у них є зброя, у них є сила, тому наразі, мені здається, що ми програли", - заявила Тихановська.Читайте такжеШтати завдали нового удару по режиму Лукашенка у Білорусі
Політикиня акцентувала увагу на тому, що наразі йде робота над організацією опозиційних об'єднань на рівні колишніх співробітників силових структур, вчителів і лікарів. Відтепер стратегія білоруських протестів полягає в тому, щоб чинити тиск на режим допоки, доки люди не будуть знову готові вийти на вуличні протести.
"Наша стратегія полягає в тому, щоб краще організуватися, піддавати режим постійному тиску - допоки, доки люди не будуть готові вийти на вулиці знову, можливо, навесні", - підкреслила Світлана Тихановська.
Протести у Білорусі
- Масові протести у Білорусі почалися 9 серпня - в день виборів президента країни, на яких перемогу, згідно з даними Центрвиборчкому, здобув Олександр Лукашенко, отримавший 80,1% голосів. Значна частина білорусів не визнала переобрання Лукашенка, який займає пост глави держави з 20 липня 1994 року – більше 26 років.
- Мирні акції у Білорусі розганяли білоруські силовики, які застосовували надмірну силу проти активістів.
- 23 вересня пройшла таємна інавгурація президента Білорусі, після чого Олександр Лукашенко знову очолив державу.
- Однак Захід не визнав Лукашенка легітимним президентом. Щодо представників режим впроваджені санкції.
- 23 січня у Білорусі відновилися протести проти режиму Лукашенка. Активісти вийшли на нові мітинги, під час яких силовики проводили затримання.