Терорист Гіркін оголосив про плани балотуватися на пост президента Росії

Бойовик Ігор Стрєлков-Гіркін, який перебуває у СІЗО, збирається взяти участь у виборах президента РФ, на яких постійно "перемагає" Володимир Путін.

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Стрєлков закликав соратників організувати його передвиборчу кампанію / Колаж: Главред, фото: скріншот соцмережі

Терорист Ігор Гіркін (Стрєлков) оголосив про свій намір балотуватися в якості кандидата на пост президента країни-агресора Росії на виборах 2024 року. Він закликав своїх прихильників забезпечити реалізацію його передвиборчої кампанії.

Як повідомляє Telegram-канал Sota, співголова "Російського руху за Стрєлкова" Олег Нельзін під час пресконференції зачитав листа Гіркіна зі слідчого ізолятора, в якому той оголосив про намір піти самовисуванцем в якості кандидата в президенти РФ на вибори 2024 року.

Також бойовик закликав своїх соратників забезпечити заходи, спрямовані на реалізацію його передвиборчої кампанії.

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"У своєму листі "колишній міністр оборони "ДНР" дав соратникам вказівку розгорнути штаб зі збору підписів і закликав різні громадські та політичні організації підтримати їх у цій справі", - підкреслюється в повідомленні.

Раньше у Путіна вибухнули фантазіями про "нового" президента Росії. Зокрема, кремлівський спікер Дмитро Пєсков сказав, що Володимир Путін поки що не оголосив про висунення своєї кандидатури на так звані вибори президента-2024, проте висловив упевненість у майбутній "перемозі Путіна".

Арешт Гіркіна-Стрєлкова

21 липня російського бойовика Ігоря Стрєлкова-Гіркіна затримали у Москві. Колишнього ватажка терористів "ДНР" звинуватили в екстремізмі, в його квартирі силовики провели обшуки. Донос на Гіркіна написав "вагнерівець" Дмитро Петровський.

Міщанський суд Москви заарештував Гіркіна на 2 місяці. Терориста відправили у СІЗО до 18 вересня. Стрєлкову загрожує до 5 років позбавлення волі в рамках статті 280 КК РФ (збудження ненависті або ворожнечі, а також приниження людської гідності).

Журналісти акцентували увагу на тому, що Гіркіна затримали і заарештували після того, як він піддав різкій критиці Путіна і образив його.

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