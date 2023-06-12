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Теракт на хімзаводі: окупанти хочуть зупинити "Кримський титан"

Юлія Куришко
12 червня 2023, 16:43 оновлено 12 червня, 16:48
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Російські окупанти хочуть зупинити роботу заводу "Кримський титан".
Теракт на хімзаводі: окупанти хочуть зупинити 'Кримський титан'
Росіяни готують теракт / колаж: Главред, фото: telegram/Атеш, скріншот з відео

У тимчасово окупованому Армянську, що в Криму, окупанти хочуть зупинити хімічний завод "Кримський титан". Зараз вони готують до евакуації як представників окупаційної адміністрації, так і місцеве населення.

На сьогодні процеси виробництва на заводі "Кримський титан" в Армянську порушені до критичного рівня. Все це - через вчинений ворогом теракт на Каховській ГЕС.

Через теракт на Каховській ГЕС і, як наслідок, відсутності води у Північно-Кримському каналі процеси виробництва на заводі "Кримський титан" в Армянську порушені до критичного рівня, передає ГУР МО.

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Відновити роботу у мінімально належному режимі росіяни вважають за неможливе. На території тимчасово окупованого Армянська циркулює інформація про ймовірну зупинку "Кримського титану".

"Водночас інженерні підрозділи окупаційної армії Московії впродовж останніх декількох днів мінують цехи підприємства, які наразі продовжують працювати, а також закладають вибухівку на заводській та прилеглій території",- заявили в ГУР МО.

Теракт на заводі "Кримський титан" означатиме штучну техногенну катастрофу, жахливу за своїми наслідками. Зараз на холодильному обладнанні підприємства використовується близько 200 тонн технологічного аміаку.

У випадку вибуху на заводі аміачна хмара, залежно від напрямку вітру, накриє прилеглі райони за пів години. Під загрозою передусім опиняться окуповані Армянськ, Красноперекопський район та південні райони Херсонщини, наголосили у розвідці.

Підрив Каховської ГЕС

6 червня російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, почалася евакуація. Уточнюється масштаб руйнування, швидкість і обсяги води, ймовірні райони підтоплення. На правому березі Дніпра почалася евакуація.

У Мережу потрапили кадри підриву окупантами Каховської ГЕС. На Каховській ГЕС зруйновано 11 з 28 прольотів, в зону підтоплення можуть потрапити 80 населених пунктів.

В ОДА повідомили, що пік затоплення очікується до полудня. Пік затоплення регіону через підрив російськими окупантами Каховської ГЕС очікується приблизно до полудня (12:00 за київським часом).

Володимир Зеленський відреагував на підрив росіянами Каховської ГЕС. Підривом Каховської ГЕС терористам не вдасться зупинити Україну - Зеленський наголосив, що перемога буде за Україною.

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