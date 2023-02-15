Тіла матері та двох синів знайшли під завалами: в Туреччині загинула сім'я із Запоріжжя

В результаті землетрусу в Туреччині загинули п'ятеро українців. Серед них сім'я Петрових із Запоріжжя.

Юлія Петрова з дітьми / Suspilne.media/С.Петров

Кількість жертв потужного землетрусу у Туреччині вже перевищило позначку в 35 тисяч осіб. На цей час в лікарнях перебувають близько 13,2 тис. постраждалих від стихійного лиха.

На жаль, серед загиблих і українці. В результаті землетрусу в Туреччині загинули п'ять українців. У місті Антакья під завалами зруйнованого землетрусом будинку знайшли тіла Українки і двох її синів, повідомив батько загиблої Сергій Петров в коментарі Суспільному.

Що відомо про загиблу родину з України

Вони перебували в Туреччині лише кілька місяців. 46-річна запоріжанка Юлія Петрова та її сини Захар (10 років) і Матвій (5 років) переїхали до родичів.

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"З 6 лютого, коли стався землетрус, вони перестали виходити на зв'язок. Але вчора ввечері [13 лютого] нам підтвердили, що їхні тіла виявили під завалами", — сказав Петров.

За словами батька загиблої Українки, її чоловік - військовослужбовець, який після поранення лікувався в Запоріжжі. Він збирався їхати до Туреччини, щоб допомогти з пошуками дружини та дітей.

Землетрус у Туреччині

Землетрус магнітудою 7,7 сталося в Туреччині в ніч на 6 лютого, за ним послідувала серія ехо-поштовхів, магнітуда одного з яких склала 7,6. Цей землетрус призвів до серйозних руйнувань і жертв і в сусідній Сирії.

Раніше повідомлялося, що в Туреччині після землетрусу досі рятувальники з усього світу розбирають завали і витягують з-під уламків людей, що вижили, і тіла загиблих. У провінції Хатай на півдні країни стався нещасний випадок прямо під час рятувальної операції.

Рятувальники прибули до обрушеного будинку і розбирали завали. У цей момент уламки не втрималися і завалили одного з чоловіків.

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