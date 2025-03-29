Бігли один до одного і плакали: чутливе відео повернення дітей з окупації

Україна повернула з окупованих територій 5 дітей.

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Україна повернула дітей з окупованих територій / Колаж: Главред, фото: Дмитро Лубінець

Україна повернула рідним 5 дітей, які перебували на окупованих територіях. Про це заявив український омбудсмен Дмитро Лубінець.

Повернулися до рідних діти віком від 11 до 16 років. Їх вивезли з окупованого Криму, Донецької, Луганської та Запорізької областей.

Повернути вдалося 12-річну дівчинку, батько якої перебуває у російському полоні.

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"За три роки повномасштабного вторгнення дівчинка двічі змінила місце проживання, мала конфлікти з матір’ю. У неповнолітньої за останній рік значно погіршився стан як психічного, так і фізичного здоров’я. На щастя, ми допомогли бабусі оформити опіку над дівчинкою. Надалі дитині буде надана вся необхідна допомога", - йдеться у повідомленні.

Також з тимчасово окупованих територій матері повернули сина, який жив з батьком і систематично піддавався жорсткому поводженню з його боку.

"Не зважаючи на факти фізичного насильства щодо дитини — "місцеві" соцслужби не поспішали допомогти дитині. Мама намагалася самостійно вивезти хлопчика, але спроби були безуспішні. І лише завдяки зверненню до нашого Офісу та залученості незмінного попередника Держави Катар, — матір та її син воззʼєдналися", - додав Лубінець.

Омбудсмен опублікував чутливе відео з моментом возз'єднання рідних. Всі обіймалися та не могли стримати своїх сліз.

"Вони так довго чекали цієї миті — повернення додому. Пʼятеро українських дітей нарешті знову в обіймах рідних, де замість страху й невідомості — тепло, любов і захист. Їхні щасливі очі говорять більше, ніж тисячі слів. Вітаємо вдома!" - написав Лубінець.

Дивіться відео повернення українських дітей з окупованих територій:

Україна повернула дітей з окупованих територій / фото: скріншот

Обмін полоненими - останні новини

Як повідомляв Главред, 19 березня Україна повернула 197 захисників. Додому вдалося повернути 175 українських захисників у рамках обміну і ще 22 людини завдяки іншим заходам. Серед військовополонених є тяжкопоранені та воїни, яких РФ переслідувала за вигадані злочини.

Серед звільнених із російського полону 166 рядових і сержантів, а також 9 офіцерів. Вони були взяті в полон на сході та півдні країни, у Маріуполі, Сумській та Харківській областях, а також у Курській області.

Варто зазначити, що 18 березня російський диктатор Володимир Путін після розмови з американським президентом Дональдом Трампом заявив, що Росія і Україна проведуть обмін полоненими.

"Путін поінформував, що 19 березня між російською та українською сторонами відбудеться обмін полоненими - 175 на 175 осіб", - ідеться в заяві Кремля.

Президент України Володимир Зеленський зробив заяву про обмін полоненими з РФ. Він заявив, що знав про підготовку до цього обміну.

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Хто такий Дмитро Лубінець Дмитро́ Вале́рійович Лубіне́ць (народився 4 липня 1981, Волноваха, Донецька область) — український юрист та політик. У 2010-2014 роках був депутатом Волноваської міської ради VI скликання. Член Постійної делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи. 1 липня 2022 року Верховна Рада призначила Лубінця Уповноваженим (омбудсменом) ВРУ з прав людини. Це рішення підтримали 250 депутатів, пише Вікіпедія.

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