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Дочка не бачила маму від початку війни: емоційне повернення дітей з окупації

Ангеліна Підвисоцька
19 липня 2025, 14:39
430
Найменшій дитині, яку вдалося повернути, 10 років, а найстаршій - 17 років.
возвращение детей
Україна повернула дітей з окупованих територій / Колаж: Главред, фото: Дмитро Лубінець

Що відомо:

  • Україна повернула дітей з окупованих територій та РФ
  • Найменшій дитині 10 років, найстаршій - 17 років
  • Україна повернула вже 1453 дитини

Україна повернула 11 дітей з тимчасово окупованих територій та РФ. Найменшій дитині всього 10 років, найстаршій - 17 років. Про це заявив омбудсман України Дмитро Лубінець. Відео з поверненням дітей розлетілось в Мережі.

"У межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA зусиллями Офісу Омбудсмана за посередництва Держави Катар в Україну вдалося повернути 11 дітей. Загалом від початку повномасштабного вторгнення вдома вже 1453 дитини з ТОТ та РФ", - йдеться у повідомленні.

відео дня

13-річна дівчинка жила з бабусею на тимчасово окупованій території в Донецькій області. Її мама потрапила у російський полон та повернулась звідти у квітні 2023 року. На щастя, дитина вперше змогла обійняти свою матусю від початку повномасштабного вторгнення.

Дивіться відео про повернення українських дітей:

возвращение детей
В Україну повернули дітей з ТОТ та РФ / фото: скріншот

Також на підконтрольну Україні територію вдалося повернути 5 дітей з однієї родини. Батьки дітей ще до повномасштабного вторгнення були позбавлені батьківських прав. У них був опікун, який під час активних бойових дій вивіз дітей до РФ. Дітям самотужки вдалося вийти на контакт зі своєю сестрою в Україні та сказали, що хочуть повернутись.

"Такі історії — це результат багаторівневої роботи. Наша команда брала участь у всіх процесах, сприяла в оформлені необхідних документів. Була здійснена робота із надання психологічної допомоги. І саме завдяки скоординованим зусиллям діти вдома! Вдячний незмінному партнеру — Державі Катар за сприяння у возз'єднані родин! Це справді почесна та благородна місія!" - написав Лубінець.

  • Повернення українських дітей з окупованих територій
    Повернення українських дітей з окупованих територій фото: Дмитро Лубінець
  • Повернення українських дітей з окупованих територій
    Повернення українських дітей з окупованих територій фото: Дмитро Лубінець
  • Повернення українських дітей з окупованих територій
    Повернення українських дітей з окупованих територій фото: Дмитро Лубінець
  • Повернення українських дітей з окупованих територій
    Повернення українських дітей з окупованих територій фото: Дмитро Лубінець
  • Повернення українських дітей з окупованих територій
    Повернення українських дітей з окупованих територій фото: Дмитро Лубінець

Обмін полоненими - останні новини України

Як повідомляв Главред, 26 червня Україна та Росія провели масштабний обмін полоненими. Серед звільнених були молоді бійці віком до 25 років, а також військові, які отримали поранення або мають серйозні проблеми зі здоров’ям.

20 червня Україні вдалося повернути захисників Маріуполя, Донбасу, Луганщини, Запоріжжя, Херсонщини, Харківщини та Чернігівщини. Серед них - воїни Збройних сил, Національної гвардії, Прикордонної служби.

Крім того, 19 червня Україна та Росія також провели обмін полоненими в рамках домовленостей у Стамбулі. Більшість звільнених воїнів провели в полоні понад три роки, багато з них потрапили в полон під час боїв за Маріуполь. Усі визволені – це рядовий і сержантський склад.

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