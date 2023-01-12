Танки Leopard для України: у Шольца закликали Берлін не заважати постачанням від інших країн

ФРН не повинна допустити зриву постачань Україні танків Leopard через свою сформовану позицію, сказав віцеканцлер ФРН Роберт Хабек.

Німеччина не повинна стояти на шляху отримання Україною танків Leopard - Хабек / Колаж Bundeswehr, УНІАН

Дії Німеччини не повинні призвести до того, щоб стався зрив поставок танків Leopard Україна. Берліну слід дозволити іншим країнам постачати таку військову техніку Києву. Про це заявив віцеканцлер німецького уряду Роберт Хабек.

Як повідомляє Welt, він сказав про те, що Німеччина повинна дозволити іншим країнам передачу танків Leopard Україні. Берліну не слід перешкоджати відправці цієї важкої військової техніки Києву іншими державами.

"Існує різниця між ухваленим рішення щодо себе та перешкоджанням ухвалення рішення іншими... Відповідно Німеччина не повинна стояти на шляху, коли інші країни приймають рішення про підтримку України, незалежно від того, яке рішення ухвалить Німеччина", - підкреслив Роберт Хабек.

Україна отримає танки Leopard 2

11 січня президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Варшава передасть Україні роту важких німецьких танків Leopard 2 в рамках міжнародної коаліції. Орієнтовно, це близько 14 танків.

Німеччина наразі відмовляється передавати Україні танки Leopard. Канцлер ФРН Олаф Шольц сказав, що Берлін все ж не виключає можливості передачі танків Україні. Однак німецька держава зробить це тільки разом з країнами-союзниками.

Американське видання Politico з посиланням на двох німецьких чиновників написало, що позиція канцлера ФРН Шольца щодо танків Leopard для України серйозно залежить від дій президента США Джо Байдена. Журналісти відзначають, що через Берлін існують проблеми в передачі танків Києву – Польща запропонувала постачати їх шляхом широкого європейського альянсу. Але для реекспорту зброї німецького виробництва все одно потрібен дозвіл Берліна.

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