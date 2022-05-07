Так виглядає російське "втратнемає": в Мережі показали кладовище з десятками свіжих могил

Російські ВДВ-шники вже почали писати рапорти на звільнення.
Російська влада намагається тримати своє населення в невідання з приводу реальних жертв на війні в Україні, але правду заховати неможливо.
Кладовища в Росії почали стрімко заповнюватися могилами військових. Так, на каналі "Труха" в Тelegram показали, як насправді виглядає російське "втратнемає".
На відео знято Рязанське кладовище, там багато прапорів ВДВ і десятки свіжих могил.
"І це тільки одне кладовище. А скільки їх таких ще в Мордорі?"- задаються питанням на каналі.
Нагадаємо, що російські ВДВ-шники пишуть рапорти на звільнення. Причиною цьому стали серйозні втрати особового складу 106 парашутно-десантної дивізії.
У повітряно-десантні війська РФ викликають підрозділи з Сирії з метою відправки в Україну. Охочих йти на смерть небагато, тому багато військовослужбовців пишуть рапорти на звільнення.
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