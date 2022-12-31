Військовий експерт зауважив, що у росіян залишилося не так багато зенітно-ракетних комплексів у вільному доступі.

Світан розповів, чи може російська ППО повністю прикрити Москву / УНІАН, особистий архів Романа Світана

Країна-агресорка Росія специфічно готується до новорічних свят. Зокрема, російське керівництво посилило протиповітряну оборону біля Москви. Однак вона не допоможе повністю захистити столицю РФ.

Як зазначив військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан в ефірі 24 каналу, у часи Радянського Союзу біля Москви існувало 3 рівні системи протиповітряної оборони. За його словами, третій рівень ППО взагалі досягав України і проходив у районі Конотопа Сумської області. Однак такої системи вже давно не існує.

Світан зауважив, що в РФ справді є певні зенітно-ракетні комплекси, які можуть виконувати такі завдання. Однак у цьому питанні є певні складнощі.

"Москва займає дуже велику площу, яку дуже важко прикрити. Росіяни можуть закривати якісь сектори або окремі об'єкти за допомогою ЗРК "Тор" або армійських "Буків", - сказав полковник ЗСУ в запасі.

Однак, як зазначив військовий експерт, у росіян залишилося не так багато зенітно-ракетних комплексів у вільному доступі.

"Прикрити Москву вони зараз точно не можуть. Адже вони навіть не змогли прикрити базу стратегічної авіації "Енгельс", - наголосив військовий експерт.

Він додав, що столиця Росії майже в 10 разів більша за авіабазу "Енгельс" у Саратовській області, де у грудні лунали вибухи. Тому, як зазначив полковник ЗСУ в запасі, у випадку з Москвою російська протиповітряна оборона навряд чи впорається з завданням

"Бавовна" та блекаут у Москві

Нещодавно секретар РНБО Олексій Данилов опублікував відео, на якому зображено відключення електропостачання в Москві. Тим самим він показав, якою може бути доля Москви і всієї Росії в 2023 році. "Москва, Кремль. Росія завтра ... 2023", - підписав відео секретар РНБО.

Як зазначив секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов, країна-агресор Росія повинна переглянути свою агресивну політику по відношенню до цивілізованого світу. В іншому випадку кількість вибухів на її території буде лише збільшуватися. Секретар РНБО додав, що РФ також варто перестати починати війни.

Окрім того, Данілов зауважив, що пожежі та вибухи на території Росії будуть до тих пір, поки вся поки Москва не згорить. Він наголосив, що "бавовна" на російських об'єктах з кожним тижнем відбуватиметься все частіше і частіше.

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