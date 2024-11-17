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Повалення, в'язниця та смерть: з'явився несподіваний сценарій падіння режиму Путіна

Олексій Тесля
17 листопада 2024, 03:37
1347
Війна в Україні триватиме, вважає Білл Браудер
Повалення, в'язниця та смерть: з'явився несподіваний сценарій падіння режиму Путіна
/ колаж: Главред, фото: pexels, скріншот: відео

Головне:

  • Війна в Україні може затягнутися
  • Хто стане наступником Путіна

Диктатор РФ Володимир Путін давно став "злочинцем і вбивцею", заявив засновник компанії Hermitage Capital Management, один зі співавторів "закону Магнітського" Білл Браудер.

Як підкреслив він в інтерв'ю Сurrenttime, Путін не зацікавлений у припиненні війни з Україною.

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"Я думаю, він (Путін, - Главред.) чекав обрання Дональда Трампа, щоб діяти ще жорсткіше. <...> я дуже скептично ставлюся до будь-якого потенційного закінчення війни. Я думаю, що війна триватиме", - попередив бізнесмен.

На його думку, у Путіна є дуже сильний стимул вести переговори тільки на своїх умовах: "Тому що його здатність залишатися при владі багато в чому ґрунтується на його здатності виглядати могутнім. І якщо раптом він не отримає того, чого хоче, якщо умови переговорів будуть виглядати його слабкістю, то він ризикує в кінцевому підсумку бути поваленим. А для Путіна це смертельний ризик. Якщо його скинуть, він сяде у в'язницю, втратить свої гроші і помре".

Співрозмовник упевнений у тому, що Росії потрібно буде очиститися від режиму Путіна і для цього необхідно створити інститути верховенства закону, права власності.

"Але ви знаєте, Росія не повністю приречена, якщо, наприклад, Володимир Кара-Мурза стане наступним президентом Росії, я думаю, він буде керувати нею як демократією і він буде робити це правильно <...> існує так багато різних сценаріїв падіння диктаторів", - додав Браудер.

Нагадаємо, раніше Савік Шустер озвучив терміни смерті Путіна і розповів про наступників. Одразу після смерті Володимира Путіна в РФ почнеться сутичка за владу, каже Савік Шустер.

Раніше Володимир Зеленський жорстко висловився про діалог із Путіним. Президент не вважає, що вже настав час для того, щоб почати переговори про мир з РФ.

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Хто такий Володимир Путін?

Володимир Путін — президент Російської Федерації, однак Україна і низка інших країн світу не визнають легітимності виборів 2024 року у РФ.
Путін ухвалив рішення про вторгнення в Україну, що почалося 24 лютого 2022 року. Вторгнення, яке засудила Резолюція Генеральної Асамблеї ООН, призвело до введення нових санкцій проти Росії та її часткової міжнародної ізоляції та викликало валютну кризу в Росії. Воєнним злочинцем Путіна визнали Сенат США (одноголосно), Сейм Польщі. Євросоюз, а також США, Японія та низка інших країн ввели особисто персональні санкції проти Путіна.

17 березня 2023 року Міжнародним кримінальним судом у Гаазі було видано ордер на арешт Володимира Путіна за звинуваченням у незаконній депортації українських дітей під час вторгнення в Україну, пише Вікіпедія.

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Володимир Путін війна Росії та України
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