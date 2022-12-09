"Вони нам брехали": Путін істерично відповів на одкровення Меркель про Мінські угоди

Президент Росії Володимир Путін прокоментував заяви колишнього канцлера ФРН Ангели Меркель про те, що "Мінські угоди" дозволили Україні краще підготуватися для відбиття агресії РФ.
Президента РФ розчарувала заява екс-канцлера Німеччини Ангели Меркель. Про це він заявив, відповідаючи на запитання журналістів на прес-конференції за підсумками ЄАЕС, повідомляють пропагандисти РФ.
"Для мене це було абсолютно несподівано. Це розчаровує. Я не очікував цього почути від колишнього генерального канцлера. Я завжди розраховував, що керівництво ФРН поводиться щиро", - заявив господар Кремля.
Він вважає, що слова Меркель означають, що він все "правильно зробив", почавши війну проти України.
"Так, вона була на боці України, підтримувала її. Але мені все ж здавалося, що керівництво ФРН щиро прагнуло до врегулювання на принципах, які були досягнуті, в тому числі і в рамках Мінського процесу. Виявляється, всі ці Мінські угоди ніхто не планував виконувати... Вони (учасники - ред.) нам брехали і сенс полягав тільки в тому, щоб накачати Україну зброєю і підготувати до бойових дій", - додав Путін.
Заява Меркель про Мінські угоди
Раніше Ангела Меркель сказала про те, що її позиція щодо України на мирних переговорах у Мінську дала Києву час, щоб краще захиститися від російських військових. Зараз це сильніша, більш стійка країна. Тоді, впевнена вона, Україна була б розгромлена військами Путіна.
Меркель сказала, що не шкодує про те, що залишила свій пост в грудні, оскільки відчувала, що її уряд не зміг досягти прогресу не тільки в російсько-українській кризі, але і в конфліктах в Молдові, Грузії, Сирії та Лівії, до яких була залучена Росія.
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