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Суд ООН зобов'язав РФ зупинити війну проти України: Зеленський попередив Москву про ізоляцію

16 березня 2022, 18:33

Росія зобов'язана виконати наказ згідно з міжнародним правом, сказав Володимир Зеленський.

Росія має припинити війну проти України - Міжнародний суд ООН / Reuters

Міжнародний суд Організації об'єднаних націй виніс рішення, згідно з яким Росія повинна припинити військове вторгнення на територію України і забезпечити неприйняття будь-яких дій, спрямованих на продовження війни. Президент Зеленський попередив, що наказ для Москви є обов'язковим у рамках міжнародного права.

Міжнародний суд ООН у Гаазі в середу, 16 березня, ухвалив рішення про те, що Російська Федерація повинна зупинити свої "військові операції", які почалися на території України 24 лютого. Також Москві слід забезпечити неприйняття своїми підрозділами рішень, спрямованих на продовження військових дій.

Суд закликав сторони конфлікту утримуватися від дій, які можуть погіршити або продовжити спір, і ускладнити його розгляд судом.

Президент України Володимир Зеленський заявив про перемогу Києва над Москвою в Міжнародному суді у Гаазі і зазначив, що цей наказ є обов'язковим для виконання Росією. Інакше держава опиниться в ще більшій ізоляції.

"Україна здобула повну перемогу у справі проти Росії в Міжнародному суді ООН. Суд зобов'язав РФ негайно припинити вторгнення в Україну. Наказ є обов'язковим для виконання Росією згідно з міжнародним правом. Ігнорування рішення зажене РФ в ще більшу ізоляцію", - підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський зробив заяву про те, що Україна посилить роботу над притягненням до відповідальності осіб, причетних до розв'язання війни проти держави. За його словами, щодо Росії має бути ініційовано міжнародний трибунал.

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новини Росії ООН Володимир Зеленський новини України суд війна Росії та України
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