Столтенберг дивно висловився про вступ України в НАТО

Столтенберг / УНІАН

Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг розповів, чому він відкрито не висловлюється про вступ України до НАТО.

В ході дискусії на Берлінському зовнішньополітичному форумі Столтенберг заявив, що заявку України на вступ до Північноатлантичного альянсу (НАТО) не можна порівнювати із заявками Швеції і Фінляндії, які найближчим часом можуть стати членами оборонного союзу.

"Я твердо вважаю, що Україна – в іншому становищі, ніж Швеція і Фінляндія. Фінляндія і Швеція вже багато років є партнерами НАТО. В альянсі є консенсус з приводу запрошення їх стати членами. Ми прийняли таке рішення на саміті в Мадриді. Що стосується України, то там йде війна, і головним пріоритетом є надання Україні військової допомоги, яку союзники і партнери НАТО і роблять. Ця військова підтримка безпрецедентна і допомогла Україні досягти успіхів на полі бою", – підкреслив Йенс Столтенберг.

Він також висловив упевненість, що в майбутньому Україна стане членом НАТО.

Україна подала заявку в НАТО

Президент Володимир Зеленський 30 вересня після того, як глава країни-агресора РФ Володимир Путін вирішив підписати папірці про анексію українських територій, заявив про подання Києвом заявки на вступ до НАТО за прискореною процедурою. На думку українського гаранта, Київ вже пройшов свій шлях, щоб приєднатися до Альянсу. Україна де-факто союзник блоку.

2 жовтня президенти Польщі, Чехії, Естонії, Латвії, Литви, Північної Македонії, Чорногорії, Румунії та Словаччини виступили на підтримку вступу України до НАТО.

Вони закликали Альянс посилити військову допомогу Києву і зажадали від Росії забрати свої війська з українських територій.

Міністр оборони США Ллойд Остін зазначив, що Вашингтон підтримує плани щодо вступу України до НАТО. Двері для Києва в Альянс відкриті. Але рішення повинні схвалити всі 30 країн блоку.

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