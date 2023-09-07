Бабуся-лідер "Загонів Путіна" сказала "Слава Україні": журналіст розіграв пенсіонерку

Український журналіст Анатолій Остапенко з проєкту "Телебачення Торонто" зумів додзвонитися одіозній російській старенькій ‒ лідеру руху "Загони Путіна" Людмилі Барилко. І виклав запис розмови в Мережу.
Барилко виявилася вельми балакучою і довірливою. Остапенко відразу "запросив" Людмилу Іванівну разом з "Загоном", який підтримує президента РФ Володимира Путіна, на фронт війни з Україною. За словами журналіста, російські окупанти вважають Барилко і її старих соратниць ‒ "мілфами" (природьно, що він не став пояснювати, що саме має на увазі). Але на фронт старенька всього одно відправитися відмовилася - мовляв, чоловік хворіє сильно.
Під кінець розмови, Остапенко зізнався, що знаходиться в Києві, а телефон Барилко йому нібито "дали у відділі соціального забезпечення".
Але Барилко вирішила вчинити несподівано - і анонсувала ще один "зідзвін" з журналістом і вже зовсім раптово відповіла на репліку " Слава Україні!" аналогічною фразою.
Нагадаємо, раніше російська пропагандистка Маргарита Сімоньян злякалася за своє життя після голосування в Telegram-каналі УНІАН.
Фанатка путінського режиму і війни проти України вважає, що вона, і ще один кремлівський зливний бачок Володимир Соловйов стануть наступними після Дугіної, Татарського і Прилєпіна.
Також ми розповідали, що в країні-агресорі, місцевий топовий пропагандист Володимир Соловйов вельми розлютився після жарту гумориста Максима Галкіна, яка була присвячена голові іншої російської пропагандистки-Ольги Скабєєвої.
Як завжди, Соловйов вибухнув лютою лайкою на адресу Галкіна, який відомий своєю проукраїнською позицією.
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