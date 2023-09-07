Бабуся-лідер "Загонів Путіна" сказала "Слава Україні": журналіст розіграв пенсіонерку

Український журналіст з "Телебачення Торонто" додзвонився підстаркуватій лідерці руху "Загони Путіна" Людмилі Барилко.

https://glavred.net/world/starushka-lider-otryadov-putina-skazala-slava-ukraine-zhurnalist-razygral-pensionerku-10498834.html Посилання скопійоване

Лідерка "Загонів Путіна" виявилася вельми балакучою і довірливою / колаж Главред, фото УНІАН і скріншот

Український журналіст Анатолій Остапенко з проєкту "Телебачення Торонто" зумів додзвонитися одіозній російській старенькій ‒ лідеру руху "Загони Путіна" Людмилі Барилко. І виклав запис розмови в Мережу.

Барилко виявилася вельми балакучою і довірливою. Остапенко відразу "запросив" Людмилу Іванівну разом з "Загоном", який підтримує президента РФ Володимира Путіна, на фронт війни з Україною. За словами журналіста, російські окупанти вважають Барилко і її старих соратниць ‒ "мілфами" (природьно, що він не став пояснювати, що саме має на увазі). Але на фронт старенька всього одно відправитися відмовилася - мовляв, чоловік хворіє сильно.

Під кінець розмови, Остапенко зізнався, що знаходиться в Києві, а телефон Барилко йому нібито "дали у відділі соціального забезпечення".

відео дня

Але Барилко вирішила вчинити несподівано - і анонсувала ще один "зідзвін" з журналістом і вже зовсім раптово відповіла на репліку " Слава Україні!" аналогічною фразою.

Нагадаємо, раніше російська пропагандистка Маргарита Сімоньян злякалася за своє життя після голосування в Telegram-каналі УНІАН.

Фанатка путінського режиму і війни проти України вважає, що вона, і ще один кремлівський зливний бачок Володимир Соловйов стануть наступними після Дугіної, Татарського і Прилєпіна.

Також ми розповідали, що в країні-агресорі, місцевий топовий пропагандист Володимир Соловйов вельми розлютився після жарту гумориста Максима Галкіна, яка була присвячена голові іншої російської пропагандистки-Ольги Скабєєвої.

Як завжди, Соловйов вибухнув лютою лайкою на адресу Галкіна, який відомий своєю проукраїнською позицією.

Вам може бути цікаво:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.