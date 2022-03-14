Посилення санкцій для РФ - подробиці переговорів Макрона і Байдена

Франція і США домовилися посилити санкції проти Росії.
Президент Франції Еммануель Макрон провів переговори з главою США Джо Байденом. Після цього французький лідер подзвонив українському президенту Володимиру Зеленському.
Як повідомляє пресслужба Єлисейського палацу, Франція і США домовилися посилити санкції проти Росії, підтримати Україну і спільно зробити кроки, щоб покласти край бойовим діям.
Із Зеленським же Макрон обговорив продовження переговорів між Росією і Україною. Домовилися координувати свої дії в найближчі дні і поговорили про додаткову допомогу Україні від ЄС.
Нагадаємо, на понеділок, 14 березня, о 10:30 запланований четвертий раунд переговорів України і Росії. На порядку денному буде припинення вогню, виведення російських військ, гарантії безпеки для України, компенсації нашій країні від РФ та інше.
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