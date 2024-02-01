США відновить постачання Туреччині літаків F-35: є важлива умова щодо України

Кірбі повідомив, що переговори з представниками турецького уряду щодо модернізації збройних сил Туреччини тривають.

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США може повернути Туреччину у програму F-35 / колаж: Главред, фото: ОПУ, Білий Дім, Вікіпедія

Координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі повідомив, що Сполучені Штати готові відновити програму переходу Туреччини на сучасні винищувачі F-35 лише за однієї умови.

Джон Кірбі на відеобрифінгу наголосив, що відновлення програми можливе за умови, якщо Анкара зніме з озброєння російські комплекси ППО С-300 та С-400.

"Наша думка незмінна: програма F-35 для Туреччини несумісна з її використанням ракетних комплексів С-300 та С-400", - заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому. відео дня

За його словами, переговори з представниками турецького уряду щодо модернізації збройних сил Туреччини тривають.

"Якщо Туреччина зможе залагодити наші занепокоєння з цього приводу, тоді може відбутися поновлення процесу щодо її переходу на програму F-35", - зазначив Кірбі.

Туреччина використовує російські ЗРК С-400: що відомо

Під час візиту до Туреччини заступниця Державного секретаря США Вікторія Нуланд зробила декілька важливих заяв стосовно й військово-технічної співпраці між США та Туреччиною, зокрема щодо винищувачів F-35, передає Defence Express.

Нагадаємо, що у 2019 році Анкара почала реалізацію угоду щодо закупівлі російських ЗРК С-400, яка була укладена у 2017 році у межах контракту на 2,5 млрд доларів за чотири дивізіони.

У відповідь США увімкнули режим санкцій в рамках закону "Про протидію противникам Америки через санкції" (CAATSA) й виключили Туреччину з програми F-35. При цьому це рішення било й по самій програмі літака, бо Туреччина вже була інтегрована у ланцюги постачання комплектуючих для літаків.

Таким чином розв'язання проблеми С-400 та F-35 для Туреччини, з огляду на слова Вікторії Нуланд, відносно просте. США має запропонувати посилення ППО Туреччини на заміну С-400, Анкара відмовляється від нього та повертається у програму F-35.

Нагадаємо, що США розмістять ядерну зброю у свого найпотужнішого союзника. Сполучені Штати забрали ядерні боєголовки з Британії 15 років тому, проте у зв'язку з повномасштабним нападом Росії на Україну змінюють своє рішення.

У США затягують допомогу Україні. Канцлер Німеччини Олаф Шольц збирається приїхати до Сполучених Штатів уже в першій половині лютого, щоб поговорити з Джо Байденом, пишуть журналісти Bloomberg.

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