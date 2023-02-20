США рекомендують Україні не зволікати з контрнаступом — Politico

США рекомендують Україні не зволікати з контрнаступом для закріплення своїх досягнень на фронті.
"Адміністрація Байдена терміново зажадала від адміністрації президента Володимира Зеленського закріпити свої досягнення і, можливо, нанести власний контрудар", - пише видання Politico.
Зазначається, що офіційні особи США вважають, що оборона України ось-ось увійде в критичну фазу, коли Росія почне наступ.
"Білий дім також сказав команді Зеленського, за словами кількох офіційних осіб, готуватися до наступу зараз, оскільки зброя і допомога з Вашингтона і Європи течуть вільно, побоюючись, що підтримка з боку європейських сусідів України може бути обмеженою", — передає видання.
Як відомо, президент США Джо Байден вирушає у понеділок, 20 лютого, до Польщі для зустрічі з президентом Анджеєм Дудою та лідерами НАТО. Американський лідер підкреслить необхідність того, щоб Захід дотримувався курсу з Україною.
Підготовка контрнаступу ЗСУ
Нагадаємо, раніше міністр оборони Олексій Резніков заявив про те, що ЗСУ підуть у контрнаступ на новій техніці.
Міністр оборони пояснив, що екіпажі повинні бути підготовлені для взаємодії у складі цілого підрозділу, наприклад танкового батальйону: "Тому що у них завдання – виконання завдання, спланованого українським Генеральним штабом".
Нагадаємо, заступник голови Королівського інституту об'єднаних служб (RUSI) Малкольм Чалмерс заявив про те, що війна в Україні навряд чи закінчиться скоро і може тривати в 2024 році.
Він упевнений в необхідності підтримки Заходом контрнаступу України для того, щоб українські захисники були добре підготовлені до ведення довгої війни в наступному році.
Читайте більше:
- ЗСУ підуть у контрнаступ на новій техніці: Резніков назвав терміни
- Успішний контрнаступ ЗСУ: американський генерал назвав умови і терміни
- ЗСУ перейдуть у швидкий контрнаступ: екс-шеф ЦРУ назвав ймовірні терміни