США рекомендують Україні не зволікати з контрнаступом — Politico

Допомога Україні зі США та Європи надходить вільно, нагадали у Білому домі.

Білий дім рекомендує Україні закріпити успіхи на полі бою / WhiteHouse.gov

США рекомендують Україні не зволікати з контрнаступом для закріплення своїх досягнень на фронті.

"Адміністрація Байдена терміново зажадала від адміністрації президента Володимира Зеленського закріпити свої досягнення і, можливо, нанести власний контрудар", - пише видання Politico.

Зазначається, що офіційні особи США вважають, що оборона України ось-ось увійде в критичну фазу, коли Росія почне наступ.

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"Білий дім також сказав команді Зеленського, за словами кількох офіційних осіб, готуватися до наступу зараз, оскільки зброя і допомога з Вашингтона і Європи течуть вільно, побоюючись, що підтримка з боку європейських сусідів України може бути обмеженою", — передає видання.

Як відомо, президент США Джо Байден вирушає у понеділок, 20 лютого, до Польщі для зустрічі з президентом Анджеєм Дудою та лідерами НАТО. Американський лідер підкреслить необхідність того, щоб Захід дотримувався курсу з Україною.

Підготовка контрнаступу ЗСУ

Нагадаємо, раніше міністр оборони Олексій Резніков заявив про те, що ЗСУ підуть у контрнаступ на новій техніці.

Міністр оборони пояснив, що екіпажі повинні бути підготовлені для взаємодії у складі цілого підрозділу, наприклад танкового батальйону: "Тому що у них завдання – виконання завдання, спланованого українським Генеральним штабом".

Нагадаємо, заступник голови Королівського інституту об'єднаних служб (RUSI) Малкольм Чалмерс заявив про те, що війна в Україні навряд чи закінчиться скоро і може тривати в 2024 році.

Він упевнений в необхідності підтримки Заходом контрнаступу України для того, щоб українські захисники були добре підготовлені до ведення довгої війни в наступному році.

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