Дозвіл США на далекобійні удари по Росії: у Зеленського зробили важливу заяву

В Офісі президента наголосили, що крім формального дозволу завдавати далекобійних ударів по Росії, Україні потрібні також відповідні засоби ураження.

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У Зеленського пояснили інформацію щодо дозволу США бити вглиб Росії / Колаж Главред, фото: СтратКом ЗСУ, Офіс президента України

Про що сказав Подоляк:

Країни Заходу мають офіційно на брифінгу повідомити про дозвіл бити далекобійним озброєнням по Росії

Існує лише 3 інструменти для примусу Росії

17 листопада низка іноземних ЗМІ повідомили, що США, Франція та Велика Британія нібито дозволили Україні завдавати удари по території Росії. Однак незабаром ці публікації було відредаговано, а згадки про удари вглиб території агресора видалено. Радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк у коментарі для 24 Каналу пояснив, що такі заяви в медіа мають скоріше інформаційний характер.

Він наголосив, що країни-партнери України на офіційному брифінгу повинні прямо заявити, що в межах міжнародного права Україна має повне право воювати в контрвійні, а це робить будь-які удари по території Росії юридично та фактично законними.

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За словами Подоляка, міжнародне право дає країні, що обороняється, повноваження завдавати ударів по території агресора без додаткових дозволів.

Радник глави ОПУ наголосив, що у радіусі 250 кілометрів від українського кордону розташовано близько 300–350 об’єктів військової інфраструктури, включаючи стратегічні авіабази, полігони та військові виробництва.

"Поки нічого не змінилося. Якщо ми побачимо знищення цієї інфраструктури, то тоді можна буде говорити, що демократична коаліція нарешті усвідомила, якого типу війну веде Росія, і що окрім телефонних дзвінків потрібні відповідні інструменти примусу", – зазначив Подоляк.

Подоляк зазначає, що наразі існують лише три основні інструменти для примусу Росії до більш адекватного сприйняття ситуації:

Масштабовані далекобійні удари, для чого Україна має отримати не тільки формальні чи неформальні дозволи, а й необхідну кількість відповідних засобів. Атаки на військову інфраструктуру Росії можуть суттєво вплинути на хід війни.

Зміна економічних відносин з Росією, адже неможливо накладати на країну-агресора санкції і одночасно закуповувати нафтопродукти на понад 200 мільярдів євро.

Припинення дипломатичного стимулювання Росії до продовження агресії. Публікації, що закликають до переговорів з Росією чи вимагання від України поступок, лише сприяють подальшим ударам з боку Кремля.

"Всі це (повідомлення про нібито надання Україні дозволу на удари – ред.) і є елементами інформаційного стимулювання Росії продовжувати агресію", – резюмував радник голови ОПУ.

Водночас Росія настійно наголошує на своїй меті і не збирається зупинятися на жодній умовній лінії розмежування чи навіть на територіях, які вона наразі окупувала, адже її цілі набагато масштабніші.

Що відомо про ракети ATACMS / Інфографіка: Главред

Війна в Україні - що відомо про "дозвіл" США завдавати далекобійних ударів по Росії

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, рішення США дозволити Україні використовувати західну зброю для ударів по території Росії з метою стримування КНДР від відправки додаткових військ на фронт стало важливим кроком. Північнокорейському лідеру Кім Чен Ину слід усвідомити, що участь у війні стала "дорогою" помилкою, пише The Washington Post, посилаючись на одного з високопосадовців США.

Це рішення, за даними Axios, стосується здебільшого Курської області, де з'явилися північнокорейські військові, що долучилися до бойових дій на стороні Росії.

Крім того, РФ може збільшити підтримку єменським хуситам, які атакують судна в Червоному морі, після дозволу США на застосування далекобійної зброї на території Росії. Як зазначає The Economist, Кремль раніше натякав на можливість такої ескалації.

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Хто такий Михайло Подоляк Український політичний діяч, політтехнолог, журналіст, радник глави Офісу президента Володимира Зеленського. З початком повномасштабного вторгнення в Україну, брав участь в українсько-російських переговорах, пише Вікіпедія. Один з ключових спікерів ОП.

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