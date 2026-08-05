Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

"Є два варіанти захиститись": як Україна може протидіяти балістиці РФ

Юрій Берендій
5 серпня 2026, 20:39
google news Підпишіться
на нас в Google
Жданов пояснив, як Україна може протидіяти російській балістиці.

'Є два варіанти захиститись': як Україна може протидіяти балістиці РФ
Ракетні удари РФ - Жданов назвав умову, яка змінить ситуацію / Колаж: Главред, фото: УНІАН, alerts.in.ua

Ключові тези:

  • Путін використовує дефіцит протиракет в України
  • РФ може бити не лише по Києву, а й по інших містах

Нинішня інтенсивність російських ракетних ударів безпосередньо пов'язана з тим, що Кремль усвідомлює обмежені можливості України у протидії балістичним ракетам. Про це в коментарі ТСН.ua заявив військовий експерт, полковник запасу Генерального штабу ЗСУ Олег Жданов.

відео дня

За його словами, про нестачу ракет в Україні офіційно повідомляли ще близько двох місяців тому.

Експерт зазначає, що війна дедалі більше набуває характеру протистояння на виснаження, у якому вирішальним стане те, яка зі сторін першою втратить ресурси.

Він додав, що Україна концентрує удари по логістичній, фінансовій та нафтогазовій інфраструктурі Росії, намагаючись максимально послабити її економіку. Натомість РФ, усвідомлюючи обмежені можливості України, завдає ударів по широкому колу цивільних об'єктів, зокрема по продовольчих і поштових складах, використовуючи свій потенціал на максимум.

"Щомісяця РФ виготовляє близько 60 ракет. Суттєво підсилить спроможності Росії допомога від Північної Кореї, яка надає їй пускові установки та ракети", - каже він.

Жданов також вважає, що найближчими цілями російських ракет буде не лише Київ. За його словами, існує інформація про можливу підготовку ударів по Миколаєву, Одесі та Дніпру. Він пояснив, що вибір цілей значною мірою визначається дальністю польоту російських ракет. Зокрема, комплекси "Іскандер" мають радіус дії до 500 кілометрів, однак пускові установки зазвичай розміщують приблизно за 50 кілометрів від кордону, тому гарантована дальність застосування становить близько 420–450 кілометрів.

Підсумовуючи, експерт наголосив, що доти, доки Україна не отримає ефективних засобів протидії балістичним ракетам, Кремль не бачитиме серйозних перешкод для продовження таких атак.

"У нас є два варіанти захиститися. Перший і, на мою думку, основний: нам треба терміново мати в наявності балістику для завдавання ударів. Російська пускова установка перебуває на стартовій позиції максимум 20-30 хвилин. Другий варіант: наша балістика по Москві. Уявіть, якщо б Москва сьогодні вночі отримала б такі удари, як ми. У них би дуже сильно змінилися б настрої. Нам треба "бігти" колосальними темпами у напрямку здобуття власної балістики", - каже Жданов.

На його оцінку, після останнього масованого обстрілу російським військам знадобиться приблизно тиждень, щоб підготувати наступний удар.

Жданов також зазначив, що Київ і надалі залишатиметься пріоритетною ціллю для Росії. На його думку, ситуація могла б змінитися, якби аналогічних ударів зазнавала Москва, однак наразі Путін не відчуває загрози симетричної відповіді, тому продовжує атаки. Удари по інших українських містах, за словами експерта, Кремль використовує як додатковий інструмент тиску на Україну.

'Є два варіанти захиститись': як Україна може протидіяти балістиці РФ
Звідки і якими типами ракет РФ атакує Україну / Інфографіка: Главред

В чому небезпека нової тактики РФ

Росія впродовж липня використала для ударів по Україні більше балістичних ракет, ніж здатна виготовити за один місяць. Крім того, з 1 липня окупанти, за оцінками, витратили до двох третин від запланованого річного виробництва протикорабельних ракет "Циркон". Про це повідомили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

На думку експертів, Росія змушена скорочувати свої запаси, оскільки Україна нині стикається з труднощами у перехопленні балістичних ракет, що спонукає Кремль активніше застосовувати саме цей тип озброєння.

За інформацією Повітряних сил ЗСУ, протягом липня російські війська випустили по Україні 107 балістичних ракет і 20 ракет "Циркон". Водночас, за оцінками Головного управління розвідки Міністерства оборони України, російська промисловість щомісяця виробляє близько 60 балістичних ракет "Іскандер-М" і ще приблизно 40 ракет для зенітного комплексу С-400.

"Росія, схоже, використовує свої арсенали, щоб продовжувати збільшувати кількість балістичних ракет, які вона запускає проти України, оскільки ці ракети мають вищий рівень успішності, ніж дрони та крилаті ракети. Російські збройні сили одночасно зменшили кількість безпілотників, які вони запускають у кожному нічному пакеті, запустивши 2955 у липні 2026 року порівняно з 5749 у червні 2026 року", - зауважили аналітики.

'Є два варіанти захиститись': як Україна може протидіяти балістиці РФ
"Циркон" / Інфографіка Главред

Удари по Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент Української авіаційної асоціації пілотів і власників літаків АОПА Україна, авіатор Геннадій Хазан заявив, що російські війська можуть готувати новий масштабний удар по території України. Він зазначив, що атаки відбуваються приблизно кожні п’ять-шість днів. За його оцінкою, ворог здатен організувати близько трьох-чотирьох масованих ударів на місяць.

Національний університет "Києво-Могилянська академія" повідомив про загибель 20-річної студентки Віталіни Яровенко внаслідок повторного ракетного удару по Києву. У зверненні університету висловили співчуття її рідним і зазначили, що дівчина приїхала рятувати постраждалих. Віталіна навчалася на четвертому курсі освітньої програми "Психологія" і була інструкторкою Військового вишколу.

Речник ВМС Дмитро Плетенчук заявив про зміну тактики повітряних атак Росії і про зростання ролі реактивних безпілотників. Він підкреслив, що кількість звичайних дронів стає меншою. За його словами, балістичне озброєння залишається основним викликом України.

Читайте також:

Про персону: Олег Жданов

Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовослужбовець, полковник запасу ЗСУ, український військовий аналітик і відеоблогер.

З 2016 року регулярно виступає не тільки на українському телебаченні та в українській пресі, а й дає коментарі закордонним ЗМІ. У 2012 році відкрив власний ютуб-канал, у якому публікує відео з аналітикою бойових дій, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
війна в Україні новини України ракетний удар
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Є два варіанти захиститись": як Україна може протидіяти балістиці РФ

"Є два варіанти захиститись": як Україна може протидіяти балістиці РФ

20:39Війна
Поки РФ нищить українські книги: українка похвалилася російськими підручниками для дитини

Поки РФ нищить українські книги: українка похвалилася російськими підручниками для дитини

20:19Україна
В РНБО попередили про загрозу нових ударів по Україні і назвали небезпечний період

В РНБО попередили про загрозу нових ударів по Україні і назвали небезпечний період

19:28Війна
Реклама

Популярне

Більше
Поливати чи ні: як доглядати за томатами у спеку, щоб не втратити врожай

Поливати чи ні: як доглядати за томатами у спеку, щоб не втратити врожай

Лепс виступив із проукраїнською заявою щодо Криму

Лепс виступив із проукраїнською заявою щодо Криму

Українців закликали змішати сушену м’яту з сіллю: для чого це потрібно

Українців закликали змішати сушену м’яту з сіллю: для чого це потрібно

Зберегти врожай до весни: що обов’язково зробити з картоплею після збору

Зберегти врожай до весни: що обов’язково зробити з картоплею після збору

Чехія змінила правила для українських чоловіків: без чого не дадуть захист

Чехія змінила правила для українських чоловіків: без чого не дадуть захист

Останні новини

21:55

Цвіль зникне: простий засіб за копійки очистить шторку у ванній без хлорки

21:49

Не жир і не волосся: яка прихована звичка насправді забиває труби

20:39

"Є два варіанти захиститись": як Україна може протидіяти балістиці РФ

20:19

Поки РФ нищить українські книги: українка похвалилася російськими підручниками для дитини

20:05

Помідори одразу почнуть червоніти: городник назвав єдиний робочий методВідео

Завантажте Главред у Play Маркет: ми запустили мобільний додаток на AndroidЗавантажте Главред у Play Маркет: ми запустили мобільний додаток на Android
19:28

В РНБО попередили про загрозу нових ударів по Україні і назвали небезпечний період

19:10

Чому США вже не можуть змусити Путіна до миру: Денисенко назвав причинуПогляд

19:00

Серйозні проблеми: інсайдер зробив заяву щодо хвороби Пугачової

18:46

Гіркі огірки більше не проблема: простий спосіб врятувати врожай

Реклама
18:44

Залужний потрапив у скандал після слів про НАТО: в МЗС терміново відреагували

18:22

Путін терміново змінив командувачів армії РФ на тлі провалу планів щодо Донбасу

18:04

Історія про кохання, яке отримало другий шанс — На телеканалі Бігуді покажуть турецьку драму "Прощальний лист"

17:58

Котлети вийдуть неймовірно соковитими: що досвідчені кухарі додають у фарш

17:56

Як Україна планує зупинити балістичні удари РФ: Зеленський назвав три пріоритетиВідео

17:55

Лепс виступив із проукраїнською заявою щодо Криму

17:52

Хитра головоломка з сірниками, яку школярі розв'язують швидше за батьківВідео

17:45

Як правильно складати огірки в банку: помилка, що псує консервацію

17:38

Чи був удар по Бортницькій станції аерації в Києві - в Генштабі зробили заяву

17:29

Українців закликали змішати сушену м’яту з сіллю: для чого це потрібно

17:27

Слово "розстрочка" викликає суперечки - як правильно сказати українськоюВідео

Реклама
17:23

Навіщо обгортати ключі та гаманець фольгою: секрет, про який мало хто знає

17:20

Королівська родина проігнорувала ювілей Меган Маркл: названо причину

17:10

Сусіди вже так роблять: навіщо класти алюмінієву фольгу під телевізорВідео

16:59

Масштабна пожежа під Москвою: горить один із найважливіших об’єктів "РоскосмосуФото

16:59

"На нас полюють": зірка "Майстер-шеф" опублікувала фото у сльозах

16:58

Яким знакам зодіаку не загрожує бідність: п’ять багатіїв за гороскопомВідео

16:49

Гроші більше не проблема: 3 знаки зодіаку, які подолають бідність 6 серпня

16:44

Ґрунт стане пухким і здоровим: що варто посіяти на грядці після збору картоплі

16:24

Волосся не жирнітиме до тижня — простий інгредієнт, який варто додати в шампунь

16:16

Людей закликають розсипати соду біля дверей ванної кімнати: яка причинаВідео

16:15

Нова фаза війни почалась: чим небезпечні нові ракети з КНДР та що стане ціллю атакФотоВідео

16:14

Долар падає, євро та злотий рвонули вгору: новий курс валют на 6 серпня

15:57

Секрет японських кухарів: що додати у кляр для неймовірної хрусткості

15:25

Їх чути звідусіль: яких трьох слів насправді не існує в українській мові

15:24

Символ масонів чи таємний знак: що означає піраміда з оком на доларі

15:19

Цибуля та часник не псуватимуться місяцями: куди їх потрібно покластиВідео

15:00

Спека остаточно відступає: синоптик назвала дату похолодання в Україні

15:00

Ідеальні помідори на зиму: мінімум інгредієнтів і максимум смаку

14:48

Стефанішина отримала нову підозру від НАБУ і САП: суд обирає запобіжний захід

14:40

Більше жодного жовтого нальоту: розкрито секрет ідеально білої ванниВідео

Реклама
14:11

Бур'яни зникнуть, а ґрунт стане родючішим: чим досвідчені дачники встелюють город

14:10

Чому діти ніколи не народжуються із зеленими очима: несподіваний факт

14:10

Чому не можна залишати ложку в супі: хімічна загроза та народні прикмети

13:59

Швидко забувають про всі образи: коли народжуються люди з особливою рисою

13:57

РФ запускатиме по Україні близько 100 ракет щомісяця: "Флеш" назвав нові цілі

13:39

Навіщо додавати соду під час смаження цибулі: секретний лайфгак кулінарів

13:21

Гороскоп Таро на завтра, 6 серпня: Тельцю — вирішувати, Стрільцю — кроки

13:14

Як освіжити тьмяні стіни лише за кілька хвилин: ремонт не знадобитьсяВідео

13:13

РФ закінчує підготовку до нового масованого удару: які області під загрозою

13:08

Тест на IQ: потрібно знайти п'ять відмінностей на картинці із бобрами за 12 с

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річЯка помилка під час поливу рослин може їх вбити
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Економіка
Курс валютЦіни на продуктиГрошова допомогаТарифи
Лайфхаки та хитрощі
Кімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвтоПрання
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Регіони
Новини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини Рівного
Новини шоу бізнесу
Олена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп Кіркоров
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти